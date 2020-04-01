Про це пише видання The Hill.

Влада Таїланду у вівторок оголосила, що подібні жарти можуть призвести до покарання строком до п’яти років.

“Не брешіть, не поширюйте неправдиву інформацію про ситуацію з Covid-19”, – зазначається у повідомленні.

Тим часом, президент Тайваню Цай Іньвень попередив, що поширення дезінформації про вірус може призвести до тюремного терміну до трьох років або до штрафу в розмірі понад 99 тис. доларів, повідомляє Reuters.

У той же час підрозділ кібербезпеки в Махараштра, Індія, заявило, що подасть до суду на будь-кого, хто поширює дезінформацію або чутки про коронавірус, а міністр внутрішніх справ Аніл Дешмух в Twitter написав: “Уряд не дозволить нікому поширювати чутки/паніку про #Corona”.

Полиция Мумбаи уже открыла дело в отношении одного жителя, который в WhatsApp распространил ложное сообщение о том, что в город прибыли военные.

Міністерство охорони здоров’я Німеччини також попередило не жартувати про коронавірус, написавши повідомлення під заголовком “Корона не жарт”.

  • На території США число загиблих від коронавірусу за минулу добу склало 770 осіб.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія коронавірусу – це найбільше випробування, з яким зіткнувся світ після Другої світової війни.