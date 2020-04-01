Ряд країн, в тому числі Таїланд, Німеччина та Індія, застерігають своїх громадян від поширення першоквітневих жартів, пов'язаних з коронавірусом. А деякі погрожують тюремним ув'язненням.

Про це пише видання The Hill.

Влада Таїланду у вівторок оголосила, що подібні жарти можуть призвести до покарання строком до п’яти років.

“Не брешіть, не поширюйте неправдиву інформацію про ситуацію з Covid-19”, – зазначається у повідомленні.

Тим часом, президент Тайваню Цай Іньвень попередив, що поширення дезінформації про вірус може призвести до тюремного терміну до трьох років або до штрафу в розмірі понад 99 тис. доларів, повідомляє Reuters.

У той же час підрозділ кібербезпеки в Махараштра, Індія, заявило, що подасть до суду на будь-кого, хто поширює дезінформацію або чутки про коронавірус, а міністр внутрішніх справ Аніл Дешмух в Twitter написав: “Уряд не дозволить нікому поширювати чутки/паніку про #Corona”.

कल अप्रैल १ है। आमतौर पर हम सब एप्रिल फूल में लोगों के साथ मज़ाक का लुत्फ लेते हैं। पर कोरोनावायरस के संकट के समय ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। मैं सब से अनुरोध करता हूं कि ऐसा न करें। वरना पुलिस और सायबर सेल द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।#WarOnCorona pic.twitter.com/HPtRg6lfX4 — ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) March 31, 2020

Полиция Мумбаи уже открыла дело в отношении одного жителя, который в WhatsApp распространил ложное сообщение о том, что в город прибыли военные.

Міністерство охорони здоров’я Німеччини також попередило не жартувати про коронавірус, написавши повідомлення під заголовком “Корона не жарт”.