Індія з 15 жовтня відкрила кордони для іноземних туристів, які прибувають до країни чартерними рейсами, а з 15 листопада - для пасажирів комерційних регулярних рейсів. Туристів не було в країні протягом 19 місяців.

Про це повідомляє ВВС.

В п’ятницю, 15 жовтня, до Індії прибули перші за 19 місяців іноземні туристи. З березня 2020 року країна не видавала туристичні візи. Тоді уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді закрив кордони, аби зупинити поширення коронавірусу.

Впродовж останніх кількох місяців влада почала видавати візи дипломатам та представникам іноземних компаній.

Нові правила передбачають, що всі туристичні візи, видані до 15 жовтня 2021 року – недійсні, їх потрібно оновити чи оформити заново. Також залишаються незрозумілими правила щодо проведення тестів на коронавірус, вимог до вакцинації туристів та обов’язкового карантину.

Наразі в Індії щодня фіксують щонайменше 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусу. У квітні та травні, коли в країні був пік захворюваності, їх було по 400 тисяч на добу. Понад 70% населення Індії вже вакциновано проти коронавірусу.

Для порівняння, у 2019 році, до пандемії, Індії приймала майже 11 мільйонів туристів, а у 2020 році – менш як 3 мільйони. Туристична сфера – 7% ВВП Індії та забезпечує мільйони робочих місць в готельному секторі.