Влада Індії з вівторка відкриває Тадж-Махал і інші історичні пам'ятники і музеї, які були закриті через обмеження по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє газета Hindustan Times.

“Сьогодні міністерство культури дозволило археологічній службі Індії відкрити всі пам’ятники з 16 червня 2021 року”, – заявив міністр культури й туризму країни Прахлад Сінгх Патель.

Відвідувачі пам’яток повинні будуть дотримуватися заходів проти COVID-19. У Тадж-Махал пускатимуть не більше 650 осіб на день, біля входу у мавзолей перевірятимуть температуру і наявність масок.

Всього за час пандемії в Індії зафіксовано понад 29,6 млн випадків коронавірусу, понад 379, 6 тис. померли.

В останні тижні число інфекцій знизилося, і у великих містах, включаючи столицю Нью-Делі й фінансову столицю Мумбаї, були скасовані обмеження на пересування і діяльність.

Тадж-Махал, одне з нових семи чудес світу, був закритий в березні минулого року.

Пам’ятник любові, побудований імператором Великих Моголів Шахом Джаханом як гробниця для коханої дружини Мумтаз Махал, був знову відкритий у вересні з обмеженнями на кількість відвідувачів, а потім знову закрився в середині квітня.

Тадж-Махал знаходиться в північному штаті Уттар-Прадеш, який сильно постраждав під час хвилі інфекцій.