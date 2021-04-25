Індія встановила черговий рекорд за кількістю заражень COVID-19

Індія четвертий день поспіль встановлює світовий рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У неділю було зареєстровано ще 349 691 випадок, в результаті чого загальне число з моменту початку пандемії склало майже 17 мільйонів.

Переповнені лікарні не можуть забезпечити достатню кількість кисню, що призводить до відмови госпіталізувати пацієнтів.

Уряд Індії підключило військово-повітряні сили для доставки вантажів в найбільш постраждалі райони.

Найбільш гостра ситуація в столиці Делі, де люди вмирали в лікарнях через брак кисню.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що ситуація в Індії є “нагадуванням про те, на що здатний коронавірус”.

Кількість смертей по всій Індії виросла на 2767 за 24 години – це найвищий денний показник на сьогоднішній день.

Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.