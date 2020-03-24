Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про введення тотального карантину на три тижні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє агентство АР.

Моді заявив, що обмеження почнуть діяти з півночі (25 березня). Влада повністю забороняє виходити з дому.

“Вводиться повна заборона на вихід з дому … Багато сімей будуть зруйновані, якщо ми не зможемо впоратися протягом наступних 21 днів”, – заявив він.

Прем’єр Індії додав, що карантин може бути продовжений ще на три тижні.

Він анонсував створення фонду майже в два мільярди доларів, які підуть на інвестиції в медичну інфраструктуру.

Це оголошення викликало паніку у багатьох районах. Люди кинулися на ринки, щоб запастися продуктами.

Моді підкреслив, що уряд Індії вживатиме всіх заходів для забезпечення безперебійних поставок товарів першої необхідності.

В Індії живе більше 1,2 млрд людей. За останніми даними в країні зареєстровано 519 випадків інфікування коронавірусом і 10 смертей.