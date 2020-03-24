Про це повідомляє агентство АР.
Моді заявив, що обмеження почнуть діяти з півночі (25 березня). Влада повністю забороняє виходити з дому.
“Вводиться повна заборона на вихід з дому … Багато сімей будуть зруйновані, якщо ми не зможемо впоратися протягом наступних 21 днів”, – заявив він.
Прем’єр Індії додав, що карантин може бути продовжений ще на три тижні.
Він анонсував створення фонду майже в два мільярди доларів, які підуть на інвестиції в медичну інфраструктуру.
Це оголошення викликало паніку у багатьох районах. Люди кинулися на ринки, щоб запастися продуктами.
Моді підкреслив, що уряд Індії вживатиме всіх заходів для забезпечення безперебійних поставок товарів першої необхідності.
В Індії живе більше 1,2 млрд людей. За останніми даними в країні зареєстровано 519 випадків інфікування коронавірусом і 10 смертей.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що з 17 березня кордони Євросоюзу та Шенгенського простору будуть закриті на 30 днів.
- Незважаючи на карантин через коронавірус в країнах Європейського Союзу продовжують літати літаки.
- З 24 березня всіх аеропортам в Україні, крім “Борисполя”, заборонено приймати і відправляти повітряні судна, які виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою.