Уряд Індії вирішив, що громадянам країни будуть колоти вакцину Covishield, яка виробляється на індійському заводі Serum Institut за ліцензією AstraZeneca, з найменш ефективним інтервалом - в 28 днів. Раніше МОЗ України також рекомендувало проводити вакцинацію з інтервалом між дозами в 28 днів.

Про це повідомляє видання Science The Wire.

Згідно з дослідженням в науковому виданні Lancet, вакцина AstraZeneca ефективніше при великих інтервалах між дозами.

Дослідницький аналіз показав, що ефективність першої дози щеплення в період з 22 по 90 день склала 76,0%. Ті, хто отримав друге щеплення з більш довгим інтервалом, ефективність вакцини була вище – 81,3% через ≥ 12 тижнів.

У пацієнтів з коротким інтервалом (менше 6 тижнів) – ефективність вакцини склала 55,1%.

Вчені звертають увагу на те, що саме великий інтервал (12 тижнів) дає ефективну імунну відповідь.

Випробування вакцини проти COVID-19 пройшло за участю 17 178 осіб:

Одинарне сліпе випробування фази 1 і 2 у Великій Британії (1090 учасників);

Одинарне сліпе випробування фази 2 і 3 у Великій Британії(12390 учасників);

Одинарне сліпе випробування фази 3 в Бразилії (6 753 учасника);

Подвійне сліпе випробування фази 1 і 2 в Південній Африці (2130 учасників).

Аналіз показує, що збільшення інтервалу між дозами також збільшує імуногенність вакцини.

Індія вводить першу і другу дози Covishield з інтервалом 28 днів.

М.К. Сударшан, глава технічного консультативного комітету по COVID-19 в штаті Карнатака, сказав: “Для такого величезного населення буде складно вакцинувати людей після тримісячного (12-тижневого) перерви. Люди можуть просто не прийти”.

Гірідхара Бабу, старший епідеміолог і член експертного комітету штату Карнатака, сказав: “З огляду на, що Індія прийняла доводи Великобританії при схваленні вакцини Covishield, комітет також повинен [переглянути] інтервал між дозами”.

Всі вакцини-кандидати AstraZeneca, Moderna і Pfizer вимагають введення двох доз – перша для індукції імунної відповіді, а друга для його посилення.

Нагадаємо, що в Україні з початком вакцинації теж запланували введення двох доз вакцини Covishield, яка виготовляється в Індії за ліцензією AstraZeneca, з інтервалом у 28 днів. Сьогодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я України вирішило збільшити інтервал з 28 днів до 90 днів.