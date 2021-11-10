Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючись на власні джерела.

За словами одного з джерел, на основі неофіційного схвалення з Індії офіційні особи COVAX почали планувати розподіл вакцин CoviShield (індійський аналог AstraZeneca, створений Індійським інститутом сироватки (SII), найбільшим у світі виробником вакцин) для різних країн.

Зазначається, що SII, що є найбільшим у світі виробником вакцин, майже в чотири рази збільшив обсяг виробництва Covishield – до 240 мільйонів доз на місяць з квітня, коли Індія припинила весь експорт, щоб щепити населення під час сплеску коронавірусу.

“Очікуємо підтвердження SII для замовлення на купівлю, маркування та дозвіл на експорт, виданий для кожної партії вакцин…перші постачання, за умови, що індійський уряд видасть дозвіл на експорт, відбудуться за кілька тижнів”, – повідомило джерело.

Представник ВООЗ повідомив в електронному листі, що наступного тижня буде опубліковано новий прогноз постачання COVAX.