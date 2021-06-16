Міністр технологій Індії заявив у вівторок, що соціальна мережа Twitter свідомо порушила і не дотримувалася нових IT-правила країни, які набули чинності у кінці травня.

Про це пише агентство Reuters.

Уряд прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді веде боротьбу з американськими технологічними фірмами за новий набір правил з приводу висловлювань в соцмережах, які воно ввело для країни.

Зокрема, влада вимагає від великих соціальних мереж створити механізми розгляду скарг і призначити нових керівників для координації дій з правоохоронними органами.

Активісти кажуть, що ескалація напруженості між урядом Моді й технічними фірмами може привести до скорочення числа виступів індійців в інтернеті.

“За відсутності зміни курсу майбутнє свободи слова в найбільшій у світі демократії перебуває під дедалі більшою загрозою”, – сказав Самір Джайн, директор з політики Центру демократії і технологій, групи захисту цифрових прав.

Він зазначив, що у користувачів буде менше свободи вираження думок і менше доступу до новин і розваг, що не схвалені урядом. Таким чином, правила підірвуть індійську демократію.

У центрі скандалу опинився Twitter, який запросив продовження на три місяці, щоб відповідати новим правилам щодо інформаційних технологій, який набрав чинності 25 травня.

У компанії заявили, що стурбовані недавніми подіями в відношенні співробітників Twitte в Індії і потенційною загрозою свободі вираження думок для людей.

Twitter не відповів Reuters на запит про коментар, хоча в понеділок заявив, що інформує міністерство технологій Індії про зроблених їм кроках.

Як раніше повідомляли Reuters джерела, зростальна напруженість між урядом Індії та великими технологічними компаніями США розлютила фірми, які витратили мільйони доларів на будівництво центрів на своєму найбільшому ринку, до такої міри, що деякі з них переосмислюють плани розширення.