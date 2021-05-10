Індійський актор і влогер Рахуль Вохра помер у 35-річному віці незабаром після того, як випустив останнє відео, у якому критикував якість медичної допомоги у лікарні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Джоті Тіварі, дружина і учасниця комедійних роликів Рахуля, що зібрали понад 8 млн переглядів на YouTube, сповістила про смерть чоловіка в соцмережах.

“Всі знають, що мого Рахуля вже немає, але ніхто не знає, як він пішов. Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital (державна лікарня в Індії — ред.). Ось як там лікують. Сподіваюся, мій чоловік доб’ється справедливості. Жоден Рахуль не має залишити цей світ”, — написала вона.

Напередодні смерті Рахуль, який потрапив до лікарні із коронавірусною хворобою, знімав відео, у яких розповідав про недоліки роботи медичної системи.

Зокрема, він розповідав про нестачу кисню в лікарнях і про те, як важко отримати допомогу персоналу.

“Ви намагаєтесь покликати співробітника, але він не приходить. Вони приходять за годину або більше, і вам доведеться якось впоратися з їх відсутністю”, — розповідав він.

У своєму останньому дописі на Facebook він написав: “Я б жив, якби отримав краще лікування. Ваш Ррахул Вохра”.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Станом на 11 травня Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важка ситуація із захворюваність на коронавірус фіксується останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні на той час 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. 6 травня В Індії повідомили 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

Впродовж останніх днів щодня фіксують понад 300 тисяч нових випадків зараження.

30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським та таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема, Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.