Глобальне потепління набагато швидше вплинуло на кількість та інтенсивність мусонних дощів в Індії. Тільки в цьому році їх буде на 5% більше.

Про це йдеться в дослідженні Потсдамського інституту вивчення впливу на клімат (PIK).

В тексті дослідження сказано, з кожним градусом кількість мусонних дощів зростатиме. Наразі йдеться про збільшення на 5%. На думку кліматологів, це високий показник, оскільки урожай в Індії може буде знищено.

Разом з підвищенням кількості дощів зросте кількість посушливих днів в році.

Дослідники звернули увагу на те, що сільськогосподарський сектор Індії – це майже 20% річного ВВП. Тобто фінансова стабільність Індії залежить від кількості зібраного врожаю. Кліматолог Андерс Леверманн стверджує: якщо не контролювати кліматичні зміни – в Індії буде “хаотичний” сезон мусонних дощів, що негативно вплине на врожай.

Щорічно, період мусонних дощів в Індії починається в червні та триває до вересня.