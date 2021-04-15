Про це йдеться в дослідженні Потсдамського інституту вивчення впливу на клімат (PIK).
В тексті дослідження сказано, з кожним градусом кількість мусонних дощів зростатиме. Наразі йдеться про збільшення на 5%. На думку кліматологів, це високий показник, оскільки урожай в Індії може буде знищено.
Разом з підвищенням кількості дощів зросте кількість посушливих днів в році.
"'Chaotic' monsoons threaten India's farmers without climate action"@AnuraNagaraj @Reuters @PIK_Climate @Columbia @LMU_Muenchen https://t.co/ljpXeL2CxR pic.twitter.com/dmMz6bgil7
— Anders Levermann (@ALevermann) April 14, 2021
Дослідники звернули увагу на те, що сільськогосподарський сектор Індії – це майже 20% річного ВВП. Тобто фінансова стабільність Індії залежить від кількості зібраного врожаю. Кліматолог Андерс Леверманн стверджує: якщо не контролювати кліматичні зміни – в Індії буде “хаотичний” сезон мусонних дощів, що негативно вплине на врожай.
Щорічно, період мусонних дощів в Індії починається в червні та триває до вересня.
- На Гаваях тривають дощі. Через надмірну кількість опадів на островах прорвало греблі, сталися зсуви, почало затоплювати будинки місцевих мешканців, дороги та об’єкти інфраструктури.