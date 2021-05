Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС та міжнародне інформагентство Reuters.

Циклон Яас, який переріс в “дуже сильний циклонний шторм”, обрушився на штат Орісса.

Зазначається, що це другий циклон, що обрушився на країну всього за тиждень. Першим був циклон Тауктае, який забрав життя більше 150 осіб.

Метеорологічний департамент Індії повідомив, що низинні райони біля узбережжя були затоплені через дощ і приливні хвилі, що супроводжували циклон.

Представники департаменту погоди говорять, що очікують швидкості вітру від 140 км/год до 155 км/год. Шторм, ймовірно, поступово ослабне протягом наступних шести годин.

Прогнозується, що постраждають штати Андхра-Прадеш, Джаркханд і Таміл Наду на східному узбережжі, в які було відправлено понад 50 рятувальних команд.

Влада заявила, що понад мільйон осіб були переміщені зі шляху урагану.

Крім того, аеропорти Бхубанешвара в Оріссі та Калькутти в Західній Бенгалії призупинили свою роботу до вечора середи.

#WATCH | Jharkhand: Ranchi experiences a change in weather in wake of #CycloneYaas.

As per IMD, the state will receive heavy to very heavy rainfall today & tomorrow with extremely heavy rainfall in isolated places. pic.twitter.com/Cm9g4v4wdg

— ANI (@ANI) May 26, 2021