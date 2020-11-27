Індонезія чекає на офіційний дозвіл на вакцинацію людей проти коронавірусу, адже лише так зможе протистояти пандемії. Наразі коронавірус поширюється величезним архіпелагом та може уразити до 270 мільйонів людей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд країни зробив замовлення на постачання вакцин щонайменше з чотирма постачальниками, зокрема Sinovac Biotech Ltd. та AstraZeneca Plc. За даними, видання, Індонезія отримає вакцину однією з перших, разом з Китаєм, Японією та Індією.

Найкращі та найгірші місця епохи коронавірусу

Небагато країн покладаються на ефективність вакцини проти коронавірусу, щоб зупинити пандемію. Однак четверта за чисельністю населення Індонезія уникнула суворих карантинних заходів, але ввела правила фізичного дистанціювання, які варіюються в залежності від провінції. Ситуація нагадує США, які переживають найгіршу кризу коронавірусу.

З новими випадками, що перевищують 30 тисяч на тиждень, Індонезія стикається з нагальною матеріально-технічною проблемою, щоб забезпечити розподіл вакцин, коли вони будуть ліцензовані та доступні для широкого використання.

Рекордне збільшення кількості випадків COVID-19 та летальних випадків підкреслює необхідність підготовки вакцини до розподілу. За минулу добу до півдня в п’ятницю було зафіксовано 5828 нових інфекцій та 169 смертей, обидва показники є найвищими з моменту початку пандемії.

Безпрецедентне завдання

Нгурах Махардіка, вірусолог та професор ветеринарної медицини Університету Удаяна на Балі, зазначила, що для вироблення колективного імунітету потрібно вакцинувати одночасно 400 тисяч індонезійців. Інакше ефекту буде недостатньо.

AstraZeneca уклала контракт на постачання 100 мільйонів доз вакцини в Індонезію, половина з яких має бути виготовлена до кінця року. Уряд Індонезії також погодився купувати дози у Novavax Inc., одночасно розробляючи власну вакцину під назвою Merah Putih.

Уряд планує безкоштовно вакцинувати 120 мільйонів громадян. Ті, хто не хоче чекати своєї черги, може вакцинуватися приватно.

Опитування, проведене у вересні, показало, що близько 65% зі 115 тисяч респондентів були готові до щеплення проти вірусу, тоді як лише 8% відмовились, а решта вагалися.

Новий план

“Ця країна не має надійної дорожньої карти для боротьби з пандемією. Уряд просто відмовився боротися з цією кризою на основі даних та наукових доказів”, – сказав Панду Ріоно, епідеміолог з Індонезійського університету.

Нерозвинена інфраструктура Індонезії значно ускладнює процес розподілу та транспортування вакцини. Якщо вакцинація відбуватиметься лише у державних поліклініках, то процес імунізації кожного індонезійця може зайняти 18 місяців.

Однак влада розробила новий план. Планується використання конгрес-центрів та виставкових залів із військовими та поліційними групами вакцинаторів. Таким чином вакцинацію можуть провести за чотири місяці. Про це у четвер заявив губернатор провінції Західна Ява Рідван Каміль.

Найбільш проблемними можуть стати такі частини Індонезії, як Центральне Сулавесі, острови які знаходяться за 1900 кілометрів від Джакарти. Вони були оголошені гарячою точкою коронавірусу після того, як випадки за один день підскочили приблизно на 74%. Аеропорту немає, і єдиний маршрут доставлення вакцини – це семигодинний трансфер на поромі.

Місцеві чиновники поки не повідомляють, чи узгодили механізм доставлення вакцини з центральним урядом.