Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, Індонезія в середу повідомила про 54 517 нових випадків захворювання COVID-19, що є новим одноденним національним рекордом.

Острівна держава, де проживає близько 270 мільйонів осіб, в даний час повідомляє про більшу кількість випадків захворювання в день, ніж сильно постраждала Індія, що робить Індонезію новим епіцентром пандемії в Азії.

Експерти кажуть, що якщо ця тенденція продовжиться, це може поставити систему охорони здоров’я Індонезії на грань катастрофи.

Деякі побоюються, що ситуація може бути ще гіршою, ніж показують цифри, тому що недостатньо людей проходять тестування на вірус.

Експерти кажуть, що Індонезія в даний час пожинає плоди того, що не вводяться суворі обмеження і не вкладається досить коштів в ефективні системи відстеження контактів.

Офіційні особи стурбовані тим, що лікарні можуть виявитися неспроможними впоратися зі зростаючим числом пацієнтів, які потребують госпіталізації, особливо в зв’язку з поширенням більш заразного штаму вірусу Delta.

У середу також був зареєстрований 991 смертельний випадок, пов’язаний з COVID-19, в результаті чого загальне число загиблих досягло 69 210 осіб.

Державне агентство Antara News повідомило, що в даний час зайнято 90 000 з 120 000 лікарняних ліжок Індонезії.