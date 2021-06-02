Влада Індонезії зупинила рятувальну операцію, в рамках якої вони діставали уламки підводного човна військово-морських сил KRI Nanggala. Субмарина затонула біля берегів Балі на початку квітня, в результаті чого загинули 53 члени екіпажа.

Про це повідомляє ВВС.

Коли рятувальники знайшли субмарину, та розвалилася на три частини. Спочатку було прийнято рішення дістати уламки субмарини з глибини 800 метрів. Однак пошуки та рятувальну операцію вирішили зупинити.

“Рятувальну операцію завершено”, – сказав офіційний представник ВМС Джуліус Віджохоно.

Під час цієї операції індонезійсько-китайська команда провела 20 занурень, аби зібрати фото та відео матеріали, а також частини затонулої субмарини.

Жодного тіла 53 загиблих знайти не вдалося.

Нагадаємо, що KRI Nanggala-402 зник в середу під час навчань біля узбережжя Балі. На цей час допомогу для пошуків човна прислали Австралія, Індія, Малайзія і Сінгапур. Також рано вранці в суботу на Балі приземлився літак ВМС США P-8 Poseidon.