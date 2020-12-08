Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцин, вироблених китайською компанією Sinovac, показали ефективність до 97%.

Про це повідомив представник Bio Farma Іван Сетіаван, пише Reuters.

“Наша група клінічних випробувань протягом одного місяця виявила, що проміжні дані показують ефективність 97%”, – сказав він.

Сетіаван не уточнив, чи було проміжний результат отримано на основі даних пізньої стадії клінічних випробувань. При цьому інший представник Bio Farma повідомив, що компанія все ще збирає дані про ефективність в ході поточного випробування третьої фази.

Також Bio Farma не надала даних про те, скільки з 1600 учасників заразилися COVID-19 під час випробування.

Раніше в компанії Sinovac заявляли, що 97% здорових дорослих людей, які отримують менші дози препарату і брали участь у випробуванні фази 1/2, продемонстрували імунну реакцію.

Біомедичний центр Інституту Бутантан в Бразилії, який проводить в країні третю фазу випробувань CoronaVac, повідомив минулого тижня, що Sinovac опублікує результати випробувань вакцини до 15 грудня.

Індонезія чекає на офіційний дозвіл на вакцинацію людей проти коронавірусу, адже лише так зможе протистояти пандемії. Наразі коронавірус поширюється величезним архіпелагом та може уразити до 270 мільйонів осіб.