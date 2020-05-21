Про це пише видання The Hollywood Reporter.
За даними аналітичної компанії Ampere Analysis, криза через коронавірус найбільше вдарить по кінотеатрам – 11% падіння, або втрати в розмірі 24,4 млрд доларів.
“Найбільший вплив кризи буде відчуватися у 2020 році і протягом 2021 року доходи скорочуватимуться щороку протягом п’ятирічного періоду”, – відзначили в компанії.
Тим часом потокове мовлення стане “великим переможцем”, зазначили в Ampere Analysis. За прогнозами, протягом п’ятирічного періоду воно отримає 12-відсоткове зростання доходів. Карантинні обмеження у всьому світі призвели до “величезного зростання потокового споживання і нових підписок на канали”.
За оцінками, рекламний ринок, як на телебаченні, так і в інтернеті, втратить майже 40 мільярдів доларів виручки у 2021 році. Відновлення почнеться в 2022 році, але буде нижче раніше прогнозованих рівнів.
- Бал Інституту костюму Met Gala, який через пандемію коронавірусу було відкладено на невизначений термін, офіційно скасували.