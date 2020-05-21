Через коронавірус світова індустрія розваг протягом наступних п'яти років втратить до 160 млрд доларів.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

За даними аналітичної компанії Ampere Analysis, криза через коронавірус найбільше вдарить по кінотеатрам – 11% падіння, або втрати в розмірі 24,4 млрд доларів.

“Найбільший вплив кризи буде відчуватися у 2020 році і протягом 2021 року доходи скорочуватимуться щороку протягом п’ятирічного періоду”, – відзначили в компанії.

Тим часом потокове мовлення стане “великим переможцем”, зазначили в Ampere Analysis. За прогнозами, протягом п’ятирічного періоду воно отримає 12-відсоткове зростання доходів. Карантинні обмеження у всьому світі призвели до “величезного зростання потокового споживання і нових підписок на канали”.

За оцінками, рекламний ринок, як на телебаченні, так і в інтернеті, втратить майже 40 мільярдів доларів виручки у 2021 році. Відновлення почнеться в 2022 році, але буде нижче раніше прогнозованих рівнів.