Інфікований COVID-19 Трамп залишив лікарню і проїхав на машині перед прихильниками

Про це повідомляє телеканал NBC News.
В авто з Трампом було ще як мінімум дві людини, всі вони були в масках. Голова Білого дому махав рукою людям, які зібралися біля лікарні Уолтера Ріда.
Лікарі розкритикували поведінку Трампа. Зокрема, його лікуючий лікар, доктор Джеймс Філліпс, заявив, що це безумство – піддавати ризику життя людей заради політичного театру. За його словами, люди, що знаходилися в машині з американським президентом, будуть поміщені на чотирнадцятиденний карантин.
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.
- Дональд Трамп не передав владу віце-президенту США Майку Пенсу, дарма що перебуває у шпиталі через зараження коронавірусом.
- Американські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що наступні 48 годин будуть критичними для президента США Дональда Трампа, який бореться з COVID-19.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.