Інфікований COVID-19 Трамп залишив лікарню і проїхав на машині перед прихильниками

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно заразився коронавірусом, залишив лікарню і проїхав на машині перед прихильниками.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

В авто з Трампом було ще як мінімум дві людини, всі вони були в масках. Голова Білого дому махав рукою людям, які зібралися біля лікарні Уолтера Ріда.

Лікарі розкритикували поведінку Трампа. Зокрема, його лікуючий лікар, доктор Джеймс Філліпс, заявив, що це безумство – піддавати ризику життя людей заради політичного театру. За його словами, люди, що знаходилися в машині з американським президентом, будуть поміщені на чотирнадцятиденний карантин.