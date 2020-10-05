Covid-19 Україна

оновлено 05.10.2020 о 11:01

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Інфікований COVID-19 Трамп залишив лікарню і проїхав на машині перед прихильниками

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно заразився коронавірусом, залишив лікарню і проїхав на машині перед прихильниками.

Понеділок, 5 жовтня 2020, 11:15

Про це повідомляє телеканал NBC News.

В авто з Трампом було ще як мінімум дві людини, всі вони були в масках. Голова Білого дому махав рукою людям, які зібралися біля лікарні Уолтера Ріда.

 

Лікарі розкритикували поведінку Трампа. Зокрема, його лікуючий лікар, доктор Джеймс Філліпс, заявив, що це безумство – піддавати ризику життя людей заради політичного театру. За його словами, люди, що знаходилися в машині з американським президентом, будуть поміщені на чотирнадцятиденний карантин.

  • 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
  • Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
  • 3 жовтня президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.
  • Дональд Трамп не передав владу віце-президенту США Майку Пенсу, дарма що перебуває у шпиталі  через зараження коронавірусом.
  • Американські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що наступні 48 годин будуть критичними для президента США Дональда Трампа, який бореться з COVID-19.
  • 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
  • 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
Теги: Дональд Трамп, Коронавірус, лікарня

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