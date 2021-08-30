Народна депутатка з фракції "Слуги народу" Оксана Гринчук, яка задекларувала автівку Infiniti QX50 як "сільськогосподарську техніку" за заниженою вартістю, переконує, що сталася невиправна технічна помилка.

Про це йдеться в її відповіді на запит #Букв.

Як сповіщалося, на початку серпня Оксана Гринчук внесла повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Вона повідомила, що 25 липня поточного року придбала автомобіль Infiniti QX50 2016 року виробництва. Народна депутатка з фракції “Слуги народу” Оксана Гринчук задекларувала автівку — Infiniti QX50. Утім, авто було позначене як “сільськогосподарська техніка”, а його вартість занижена орієнтовно у 2,2 раза.

Депутатка переконує, що транспортний засіб був зареєстрований відповідно до чинного законодавства як легковий автомобіль.

“При укладенні договору купівлі-продажу та перереєстрації транспортного засобу податки сплачені контрагентом відповідно до п.173-3 ст. 173 Податкового кодексу України”, — пише вона.

Гринчук запевнила, що автівка некоректно відбивається на сайті НАЗК через технічну помилку.

“Щодо некоректного відбивання відомостей у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, прошу звернути увагу на те, що абсолютно усі ідентифікаційні ознаки автомобіля показано вірно, а тому є очевидним, що помилкове відбивання позначки “сільськогосподарська техніка” замість “автомобіль легковий” є суто технічною помилкою. Законодавством України не передбачено можливостей внесення виправлень до повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, тому, коли відбуваються навіть такі технічні помилки, виправити їх неможливо. Проте, запевняю Вас, що про це некоректне відбивання, я негайно повідомила НАЗК через особистий кабінет”, — написала представниця пропрезидентської фракції в парламенті.

“Щиро сподіваюсь, що ця технічна помилка не завдала шкоди суспільним інтересам”, — резюмувала вона.