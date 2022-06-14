Востаннє аналогічний рівень річної інфляції у Німеччині – 7,9% – фіксувався під час нафтової кризи наприкінці 1973 року. У травні 2022-го найсильніше подорожчали енергоносії та продовольчі товари.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

У травні поточного року інфляція в Німеччині склала 7,9% у річному вираженні, про це йдеться у щомісячному звіті Федерального статистичного відомства країни (Destatis), опублікованому 14 червня. Зростання цін вже третій місяць поспіль стає рекордно високим за всю історію об’єднаної країни. У березні та квітні 2022-го він склав відповідно 7,3 та 7,4%.

“Основною причиною високої інфляції залишається зростання цін на енергоносії. Але ми спостерігаємо також зростання цін на багато інших товарів, особливо продовольчих”, – зазначив президент Destatis Георг Тіль.

За його словами, такий високий рівень річної інфляції в Німеччині востаннє фіксувався під час нафтової кризи взимку 1973/1974 року.

У травні 2022 року ціни на енергоносії зросли у порівнянні з травневим показником 2021-го на 38,3%. Сильніше за інших — на 94,8% — подорожчав мазут. Природний газ – на 55,2%, моторне пальне – на 41%. Ціни на електроенергію зросли на 21,5%.

Зростання цін на енергоносії прискорилося через те, що внаслідок повномасштабної війни РФ проти України зруйновано ланцюжки постачання. Крім цього, на ціни також вплинуло підвищення вуглецевого податку з 25 до 30 євро за одну тонну.