Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.
У травні поточного року інфляція в Німеччині склала 7,9% у річному вираженні, про це йдеться у щомісячному звіті Федерального статистичного відомства країни (Destatis), опублікованому 14 червня. Зростання цін вже третій місяць поспіль стає рекордно високим за всю історію об’єднаної країни. У березні та квітні 2022-го він склав відповідно 7,3 та 7,4%.
“Основною причиною високої інфляції залишається зростання цін на енергоносії. Але ми спостерігаємо також зростання цін на багато інших товарів, особливо продовольчих”, – зазначив президент Destatis Георг Тіль.
За його словами, такий високий рівень річної інфляції в Німеччині востаннє фіксувався під час нафтової кризи взимку 1973/1974 року.
У травні 2022 року ціни на енергоносії зросли у порівнянні з травневим показником 2021-го на 38,3%. Сильніше за інших — на 94,8% — подорожчав мазут. Природний газ – на 55,2%, моторне пальне – на 41%. Ціни на електроенергію зросли на 21,5%.
Зростання цін на енергоносії прискорилося через те, що внаслідок повномасштабної війни РФ проти України зруйновано ланцюжки постачання. Крім цього, на ціни також вплинуло підвищення вуглецевого податку з 25 до 30 євро за одну тонну.
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