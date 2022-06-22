Тривале зростання загального рівня цін у Великій Британії становить 9,1%, що є найвищим показником за останні 40 років.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

На рекордні показники інфляції впливає швидке зростання ціни на бензин та ріст цін на харчові продукти. Подібне підвищення цін спостерігалося у Британії в 1982 році.

На такі високі показники інфляції впливає швидкий темп зростання цін на харчові продукти та безалкогольні напої, який фіксують з 2009 року. Проте найбільше зросли ціни на хліб, крупи та м’ясо.

Минулого тижня Банк Англії заявив, що інфляція досягне 11% цього року на тлі зростання цін на газ та електроенергію. Проте ці дані можуть бути використані залізничними профспілками, які сперечаються з міністрами щодо оплати праці. Адже вони наполягають на тому, щоб заробітна плата відповідала цінам.

Натомість прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг робітників від необхідності наполягати на більш значному підвищенні заробітної плати для того, щоб запобігти виникненню “спіралі заробітної плати та цін”, яка постійно буде утримувати інфляцію на високому рівні.

Довідка. Банк Англії – центральна державна банківська установа Великої Британії.