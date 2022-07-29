Інфляція в єврозоні досягла нового історичного рекорду у липні й зросла до 8,9% у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Наприклад у червні інфляція в країнах єврозони становила 8,6%. Натомість вже у липні споживчі ціни зросли на 8,9%. Така інфляція зумовлена стрімким зростанням цін на енергоносії та харчові продукти. Ця цифра перевищила очікування економістів, які прогнозували зростання цін на 8,7%.

Після уповільнення у червні базова інфляція, яка не містить у собі енергоносії та харчові продукти, також досягла рекорду в 4%.

Через посилення цінового тиску Європейський центральний банк ((ЄЦБ) підвищив цього місяця ставку за депозитами. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що необхідно усувати будь-які ознаки прискорення інфляції.

Натомість член ради директорів Європейського центробанку Мартінс Казакс закликав до “досить значного” підвищення ставки на наступній зустрічі ЄЦБ у вересні. Разом із ЄЦБ з рекордною інфляцією борються й у США, у межах чого Федеральна резервна система США підвищила свою ставку на 75 базисних пунктів вдруге поспіль, до 2,25 – 2,5% річних.

У повідомленні зазначається, що окрім грошово-кредитної політики, уряди 19 держав блоку виділили мільярди євро на підтримку домогосподарств. Попри це, Франція та Іспанія знову встановили рекорди за інфляцією.

Згідно з нещодавнім опитуванням американського медіахолдингу S&P Global, виробники повідомляють про різке зниження попиту, а високі ціни стримують активність у сфері послуг. JPMorgan і Goldman Sachs є одними з найбільших банків, які прогнозують зниження економічної активності, а Goldman каже, що це станеться вже у цьому кварталі.