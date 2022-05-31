Інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня. Саме це посилило дискусію в Європейському центральному банку про те, як швидко підвищити відсоткові ставки з низьких рівнів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У травні індекс споживчих цін зріс на 8,1% у порівнянні з попереднім роком. У такий спосіб перевищено середній показник у 7,8%.

Це пов’язано з цінами на продукти харчування та енергоносії, оскільки вторгнення Росії в Україну спричинило зростання цін на сировину.

Через те, що в США та Великій Британії відбувається підвищення ставок, Європейський центральний банк (ЄЦБ) готується підняти витрати на позики вперше за більше ніж десятиліття.

Повномасштабне вторгнення РФ на територію України і його наслідки залишаються найбільшим ризиком для економіки єврозони. Виробництво сповільнилося на тлі стрімкого зростання цін на сировину та здорожчання оновлених систем постачання.

Європейські уряди запровадили низку заходів, щоб полегшити навантаження на домогосподарства. Проте цього місяця ціни рекордно зросли у Франції, Італії та Іспанії.

Хоч зростання цін має досягти максимуму в цьому кварталі, воно все одно буде в середньому перевищувати ціль ЄЦБ у 2% наступного року. Такі прогнози зробив регулятор Європейського Союзу.

Довідка. Єврозона – група із 19 держав Європейського Союзу, офіційною валютою яких є євро.