Сет Філліпс, автор аккаунту @Dudewithsign в соціальній мережі Instagram, разом з президентом США Джо Байденом закликав американців зробити щеплення проти коронавірусу.

Про це його новий пост в Instagram.

Сет Філліпс має понад 7,5 мільйонів підписників в Instagram. Він став відомий тим, що з’являвся в публічних місцях із певними закликами, написаними на шматку картону.

Цього разу він звернув увагу на проблему з вакцинацією населення в США. Як відомо, тільки половина американців, які можуть зробити щеплення проти коронавірусу, вже зробили їх. Інших закликають вакцинуватися найближчим часом, аби стримати поширення нового штаму коронавірусу Delta.

“Попіклуймось один про одного й зробімо щеплення”, – написано на табличці Філліпса. “Цей чувак розуміє це, народ”, – написано на табличці в руках Байдена.

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