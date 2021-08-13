Про це його новий пост в Instagram.
Сет Філліпс має понад 7,5 мільйонів підписників в Instagram. Він став відомий тим, що з’являвся в публічних місцях із певними закликами, написаними на шматку картону.
Цього разу він звернув увагу на проблему з вакцинацією населення в США. Як відомо, тільки половина американців, які можуть зробити щеплення проти коронавірусу, вже зробили їх. Інших закликають вакцинуватися найближчим часом, аби стримати поширення нового штаму коронавірусу Delta.
“Попіклуймось один про одного й зробімо щеплення”, – написано на табличці Філліпса.
“Цей чувак розуміє це, народ”, – написано на табличці в руках Байдена.
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- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.
- У Вашингтоні (округ Колумбія, США) запроваджують обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 для всіх державних службовців місцевого рівня.