Поширена в ЗМІ інформація про те, що китайські мобільні оператори втратили з початку року 20 млн абонентів через те, що всі вони, нібито, померли від COVID-19, є фейком.

Про це сказано в дослідженні українського проекту фактчекінга “По той бік новин“.

Відмічається, що дані про кількість абонентських номерів знаходяться у відкритому доступі.

“Кількість користувачів мобільного зв’язку зменшилася трохи більше ніж на 21 мільйон – з 1,60 млрд до 1,579 мільярда. Однак, це жодним чином не говорить на користь конспірології і замовчування (смертей від коронавірусу – ред.). Три найбільші оператори Китаю – China Mobile, China Unicom та China Telecom з початку року оприлюднили дані про кількість своїх абонентів. Всі констатували зменшення чисельності користувачів за період січень-лютий 2020: загальне зменшення – більш ніж на 15 мільйонів”, – сказано в матеріалі.

Також статистику про кількість абонентів надає китайське Міністерство промисловості та інформаційних технологій.

У дослідженні пояснюється, що головним тригером зменшення кількості абонентів стали економічні наслідки від поширення коронавіруса в Китаї з грудня 2019 по березень 2020-го, а також впровадження в системи перенесення номера при переході від одного оператора до іншого.

Ці фактори призвели до зменшення кількості мобільних номерів.

“В умовах ускладнення економічної ситуації чимало користувачів відмовилися від використання додатковими одним чи двома номерами. Їх раніше застосовували окремо для побутових дзвінків, а окремо – для ділових”, – стверджується в дослідженні.

Крім того, станом на кінець минулого року у трьох основних операторів зв’язку КНР налічувалось 1,6 мільярда абонентів, що на 45% більше, ніж доросле населення країни – 1,1 мільярда чоловік.

В результаті поширення вірусу, після швидкого “згортання” ринків, потреба в значній кількості “водяних” абонентів, як називають тих абонентів, яких використовували для рекламних цілей або реєстрації додаткових акаунтів в соціальних мережах, – відпала і вони були відключені.