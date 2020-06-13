Про це повідомляється на сайті аеропорту.

Зазначається, що з 14 червня в аеропорту “Бориспіль” буде працювати тільки один термінал – D.

“У нинішніх нових умовах пасажиру необхідно бути більш відповідальним і ще ретельніше, ніж зазвичай, готуватися до подорожі. Тому, ми закликаємо вас заздалегідь ознайомитися з правилами аеропортів вильоту і прильоту, а також правилами перетину кордону і вимогами до перебування в країні прильоту”, – йдеться в повідомленні.

Правила, які будуть діяти в “Борисполі” для пасажирів: