Про це йдеться у дописі Володимира Прокопів на його сторінці у Facebook.
Київський депутат залишив номери телефонів місцевих громад різних населених пунктів, які готові прийняти біженців у себе. Йдеться про населені пункти за Вінницею, у західному напрямку до Хмельницького та південно-західному напрямку до Чернівців.
▪️Літинська селищна громада (смт. Літин)
Контактна особа – Надія
моб. тел. 0674971762
▪️Якушинецька сільська громада (с. Якушинці)
Контактна особа – Галина
моб. тел. 0982254917
▪️Агрономічна сільська громада (с. Агрономічне)
Контактна особа – Лілія
моб. тел. 0976527368
▪️м. Жмеринка
Контактна особа – Ольга
моб.тел. 0677022571
▪️Барська міська громада (м.Бар)
Контактна особа – Валентина
моб.тел. 0986379967
▪️Северинівська сільська громада (с. Северинівка)
Контактна особа – Євген
моб.тел. 0962013383
▪️Гніванська міська громада (м. Гнівань)
Контактна особа – Олена
моб.тел. 0969256971
▪️Станіславчицька сільська громада (с. Станіславчик)
Контактна особа – Ольга
моб.тел. 0977471986
▪️Копайгородська селищна громада (с. Копайгород)
Контактна особа – Любов
моб.тел. 0686276106
▪️Мурованокуриловецька селищна громада (смт. Муровані Курилівці)
Контактна особа – Володимир
моб.тел. 0979857282
Якщо для вас НЕ важливо у якій частині Вінницької області зупинитись, надаємо контакти інших територіальних громад:
▪️Яришівська сільська громада (с. Яришів)
Контактна особа – Оксана
моб.тел. 0974568107
▪️Шаргородська міська громада (м. Шаргород)
Контактна особа – Ніна
моб.тел. 0968909742
▪️Сутисківська селищна громада (смт. Сутиски)
Контактна особа – Раїса
моб.тел. 0960804647
▪️Тиврівська селищна громада (смт. Тиврів)
Контактна особа – Валентина
моб.тел. 0989575578
▪️Бершадська міська громада
моб.тел. 0983560375
▪️Джулинська сільська громада (с. Джулинка)
Контактна особа – Руслана
моб.тел. 0979061370
▪️Ободівська сільська громада (с. Ободівка)
Контактна особа – Тамара
моб.тел. 0989644564
▪️Чечельницька селищна громада (смт. Чечельник)
Контактна особа – Олена
моб.тел. 0683268790
▪️Ольгопільська сільська громада (с. Ольгопіль)
Контактна особа – Людмила
моб.тел. 0676497942
▪️Джуринська сільська громада (с. Джурин)
Контактна особа – Інна
моб.тел. 0988527761
▪️Мурафська сільська громада (с. Мурафа)
Контактна особа – уточнюється
▪️Чернівецька селищна громада (смт. Чернівці)
Контактна особа – Алла
моб.тел. 0972516618
▪️Бабчинецька сільська громада (с. Бабчинці)
Контактна особа – уточнюється
▪️Ямпільська міська громада (м. Ямпіль)
Контактна особа – Олеся
моб.тел. 0986161489
▪️Вапнярська селищна громада (смт Вапнярка)
Контактна особа – уточнюється
▪️Томашпільська селищна громада (смт. Томашпіль)
Контактна особа – Людмила
моб.тел. 0989501229
▪️Крижопільська селищна громада (смт. Крижопіль)
Контактна особа – Вікторія
моб.тел. 0977704461
▪️Городківська сільська громада (с. Городківка)
Контактна особа – Валентина
моб.тел 0682850332
▪️Піщанська селищна громада (смт. Піщанка)
Контактна особа – Людмила
моб.тел. 0962395085
▪️Студенянська сільська громада (с. Студена)
Контактна особа – Жанна
моб.тел. 0989624784
▪️Калинівська міська громада (м. Калинівка)
Контактна особа – Олександр
моб.тел. 0674474475
▪️м. Могилів-Подільський
Контактна особа – Марина
моб.тел. 0975665881
- Нагадаємо, Україну впродовж тижня після масованого вторгнення Росії тимчасово залишили мільйон осіб. Біженці перетинали переважно західні українські кордони, шукаючи прихистку.