Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова фракції "Європейська Солідарність" у Київській міській раді повідомив, де можуть зупинитись вимушені біженці, які рухаються у сторону Хмельницького чи Чернівців.

Про це йдеться у дописі Володимира Прокопів на його сторінці у Facebook.

Київський депутат залишив номери телефонів місцевих громад різних населених пунктів, які готові прийняти біженців у себе. Йдеться про населені пункти за Вінницею, у західному напрямку до Хмельницького та південно-західному напрямку до Чернівців.

▪️Літинська селищна громада (смт. Літин)

Контактна особа – Надія

моб. тел. 0674971762

▪️Якушинецька сільська громада (с. Якушинці)

Контактна особа – Галина

моб. тел. 0982254917

▪️Агрономічна сільська громада (с. Агрономічне)

Контактна особа – Лілія

моб. тел. 0976527368

▪️м. Жмеринка

Контактна особа – Ольга

моб.тел. 0677022571

▪️Барська міська громада (м.Бар)

Контактна особа – Валентина

моб.тел. 0986379967

▪️Северинівська сільська громада (с. Северинівка)

Контактна особа – Євген

моб.тел. 0962013383

▪️Гніванська міська громада (м. Гнівань)

Контактна особа – Олена

моб.тел. 0969256971

▪️Станіславчицька сільська громада (с. Станіславчик)

Контактна особа – Ольга

моб.тел. 0977471986

▪️Копайгородська селищна громада (с. Копайгород)

Контактна особа – Любов

моб.тел. 0686276106

▪️Мурованокуриловецька селищна громада (смт. Муровані Курилівці)

Контактна особа – Володимир

моб.тел. 0979857282

Якщо для вас НЕ важливо у якій частині Вінницької області зупинитись, надаємо контакти інших територіальних громад:

▪️Яришівська сільська громада (с. Яришів)

Контактна особа – Оксана

моб.тел. 0974568107

▪️Шаргородська міська громада (м. Шаргород)

Контактна особа – Ніна

моб.тел. 0968909742

▪️Сутисківська селищна громада (смт. Сутиски)

Контактна особа – Раїса

моб.тел. 0960804647

▪️Тиврівська селищна громада (смт. Тиврів)

Контактна особа – Валентина

моб.тел. 0989575578

▪️Бершадська міська громада

моб.тел. 0983560375

▪️Джулинська сільська громада (с. Джулинка)

Контактна особа – Руслана

моб.тел. 0979061370

▪️Ободівська сільська громада (с. Ободівка)

Контактна особа – Тамара

моб.тел. 0989644564

▪️Чечельницька селищна громада (смт. Чечельник)

Контактна особа – Олена

моб.тел. 0683268790

▪️Ольгопільська сільська громада (с. Ольгопіль)

Контактна особа – Людмила

моб.тел. 0676497942

▪️Джуринська сільська громада (с. Джурин)

Контактна особа – Інна

моб.тел. 0988527761

▪️Мурафська сільська громада (с. Мурафа)

Контактна особа – уточнюється

▪️Чернівецька селищна громада (смт. Чернівці)

Контактна особа – Алла

моб.тел. 0972516618

▪️Бабчинецька сільська громада (с. Бабчинці)

Контактна особа – уточнюється

▪️Ямпільська міська громада (м. Ямпіль)

Контактна особа – Олеся

моб.тел. 0986161489

▪️Вапнярська селищна громада (смт Вапнярка)

Контактна особа – уточнюється

▪️Томашпільська селищна громада (смт. Томашпіль)

Контактна особа – Людмила

моб.тел. 0989501229

▪️Крижопільська селищна громада (смт. Крижопіль)

Контактна особа – Вікторія

моб.тел. 0977704461

▪️Городківська сільська громада (с. Городківка)

Контактна особа – Валентина

моб.тел 0682850332

▪️Піщанська селищна громада (смт. Піщанка)

Контактна особа – Людмила

моб.тел. 0962395085

▪️Студенянська сільська громада (с. Студена)

Контактна особа – Жанна

моб.тел. 0989624784

▪️Калинівська міська громада (м. Калинівка)

Контактна особа – Олександр

моб.тел. 0674474475

▪️м. Могилів-Подільський

Контактна особа – Марина

моб.тел. 0975665881