Про це заявив радник міністра МВС Антон Геращенко.
Інформація по регіонах:
Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи.
Одеса біля аеропорту вибух локатора.
Запоріжжя біля аеропорту вибух.
Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району побачити, що з боку РФ їде техніка.
Львівська область село Батятичі чутно вибухи.
Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет.
Херсонська область (Каланчак).
Кіровоградська область місто Знам’янка обстріл в/ч.
Львівська область місто Броді три вибухи на двох в/ч.
Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі).
Херсонська область пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть у бік Мелітополя.
Вінницька область н.п Бохоніки обстріл в/ч.
Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту.
Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч.
Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак.
Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи.
Івано-Франківська область обстріл в/ч.
Донецька область Маріуполь отримала поранення дитина та троє цивільних.
Харків обстріл в/ч (зенітна частина).
Запоріжжя на околиці обстріл в/ч
Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.
Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів.
Київська область село Ревне обстріл в/ч.
Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч.
Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка за попередньою інформацією є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково.
Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) – це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. Як поводитися під час обстрілів, читайте.