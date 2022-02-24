Є жертви та поранені від обстрілів російської та білоруської окупаційних армій.

Про це заявив радник міністра МВС Антон Геращенко.

Інформація по регіонах:

Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи.

Одеса біля аеропорту вибух локатора.

Запоріжжя біля аеропорту вибух.

Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району побачити, що з боку РФ їде техніка.

Львівська область село Батятичі чутно вибухи.

Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет.

Херсонська область (Каланчак).

Кіровоградська область місто Знам’янка обстріл в/ч.

Львівська область місто Броді три вибухи на двох в/ч.

Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі).

Херсонська область пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть у бік Мелітополя.

Вінницька область н.п Бохоніки обстріл в/ч.

Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту.

Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч.

Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак.

Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи.

Івано-Франківська область обстріл в/ч.

Донецька область Маріуполь отримала поранення дитина та троє цивільних.

Харків обстріл в/ч (зенітна частина).

Запоріжжя на околиці обстріл в/ч

Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.

Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів.

Київська область село Ревне обстріл в/ч.

Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч.

Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка за попередньою інформацією є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково.

Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) – це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. Як поводитися під час обстрілів, читайте.