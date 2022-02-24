Інформація про те, що у 23:30 треба вимкнути всі прилади – фейк від окупантів

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.
У фейковому повідомленні стверджується, що це мовбито через увімкнення нашої енергомережі в європейську систему.
Насправді це є спробою завдати удару по українській енергосистемі.
“Укренерго” вже офіційно спростувало цю інформацію. У відомстві наголошують – енергосистема працює в нормальному режимі. А приладів вимикати не потрібно – ніхто та нікуди вночі не підключатиметься.
В “Укренерго” закликали не вестися на провокації ворога.
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