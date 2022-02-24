Інформація про те, що у 23:30 треба вимкнути всі прилади – фейк від окупантів

Ворог поширює у соцмережах повідомлення про те, що о 23:30 сьогодні необхідно вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

У фейковому повідомленні стверджується, що це мовбито через увімкнення нашої енергомережі в європейську систему.

Насправді це є спробою завдати удару по українській енергосистемі.

“Укренерго” вже офіційно спростувало цю інформацію. У відомстві наголошують – енергосистема працює в нормальному режимі. А приладів вимикати не потрібно – ніхто та нікуди вночі не підключатиметься.

В “Укренерго” закликали не вестися на провокації ворога.