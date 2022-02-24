російсько-українська війна

25 лютого

00:08 Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїзд за межі України

24 лютого

23:35 Інформація про те, що у 23:30 треба вимкнути всі прилади – фейк від окупантів
23:28 Росія за день запустила «понад 160 ракет» по Україні – CNN
22:54 У наслідок російського нападу загинуло 57 українців – Ляшко
22:07 «В окупантів має горіти земля під ногами» – ООС закликали патріотів ставати у стрій
20:59 Оновлений список областей, де запровадили комендантську годину
20:29 «Окупанти вмиються власною кров’ю» – Залужний до ЗСУ
20:26 У Росії строковиків змушують укладати контракти та відправляють до кордону
19:50 Росія захопила ЧАЕС – Подоляк
19:38 Велика Британія заморожує активи російського банку «ВТБ»
18:39 У Києві запроваджують комендантську годину
18:21 Росія обстріляла турецьке судно біля берегів Одеси
17:38 Російські снаряди розірвалися на території «Екопарку» у Харкові: загинули тварини
17:30 Російські колаборанти розповсюджують фейки у Telegram: перелік каналів
17:21 «Це оголошення війни усій Європі» – Зеленський про спробу російських військ захопити Чорнобильську АЕС
17:11 Що робити під час обстрілів: інфографіка від СБУ
17:11 48 держав та 5 міжнародних організацій висловили підтримку Україні
16:51 Російські фондові біржі обвалилися, рубль упав до рекордно низького рівня

Інформація про те, що у 23:30 треба вимкнути всі прилади – фейк від окупантів

Ворог поширює у соцмережах повідомлення про те, що о 23:30 сьогодні необхідно вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях.

Четвер, 24 лютого 2022, 23:35
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Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

У фейковому повідомленні стверджується, що це мовбито через увімкнення нашої енергомережі в європейську систему.

Насправді це є спробою завдати удару по українській енергосистемі.

“Укренерго” вже офіційно спростувало цю інформацію. У відомстві наголошують – енергосистема працює в нормальному режимі. А приладів вимикати не потрібно – ніхто та нікуди вночі не підключатиметься.

В “Укренерго” закликали не вестися на провокації ворога.

Теги: війна, енегретика, російсько-українська війна, Укренерго

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