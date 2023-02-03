Співробітники кіберполіції та оперативних служб проаналізували опубліковану в інтернеті та ЗМІ інформацію про те, що РФ використовує викрадених з України дітей в порноіндустрії й з’ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе у РФ, працює моделлю і рекламує одяг.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

Вчора, 2 лютого о 20:21, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував у Telegram інформацію про те, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. Він зазначив, що з telegram-каналів стало відомо, що росіяни “заробляють” на викрадених українських дітях, зокрема знімаючи відео сексуального характеру.

“Наприклад, за хлопчика, який “скоро піде до школи” пропонують 250 тисяч рублів (130 тисяч гривень). У переписці вказано, що діти з України та не мають родичів. Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!”, – йшлося у повідомленні омбудсмена.

Після його публікації в Telegram, українські ЗМІ, зокрема #Букви поширили цю інформацію, процитувавши Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Сьогодні, 3 лютого, Нацполіція повідомила, що інформація про використання в російській порноіндустрії викраденого з України хлопчика – чергова ІПСО російських окупантів.

Співробітники кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі Інтернет контент і з’ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в Росії, працює моделлю і рекламує одяг.

Поліціянти встановили, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для “інтимних зустрічей” у РФ з’явилося саме на одному із закритих російських telegram-каналів. Після цього його поширили низка українських ресурсів, а з першоджерела ця інформація була видалена.

Під час перевірки також з’ясувалося, що “викрадений в Україні хлопчик”, насправді народився і живе в Росії, під наглядом мами працює моделлю, рекламує одяг та взуття. Фото дитини розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати його для створення бажаного контенту.

Своєю чергою, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував спростування щодо поширеної інформації про нібито використання дітей з України в порноіндустрії РФ.

“На щастя, ті жахіття не стосуються наших дітей, а хлопчик – насправді народився і живе в Росії та під наглядом матері працює моделлю. Вчора по telegram- каналах та різних чатах масово ширилася інформація про ймовірне викрадення росіянами українських дітей і знімання з ними відео сексуального характеру. Як тільки побачив цю інформацію, де на скриншотах чітко написано про українських дітей, одразу звернувся до правоохоронних органів – направив офіційні листи до Національної поліції України, Офісу генерального прокурора перевірити та вжити необхідні заходи реагування вразі встановлення такого факту. Адже тема депортації, викрадення, ґвалтування росіянами українських дітей є дуже чутливою”, – написав омбудсмен.