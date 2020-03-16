Активне тестування населення, інформування та відстеження хворих на коронавірус допомагають Південної Кореї боротися з захворювання краще, ніж інші країни.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в Південній Кореї був зареєстрований 20 січня. З тих пір стало відомо про 8236 хворих, з них 75 загинули.

У п’ятницю, 13 березня, місцева влада повідомила, що вперше кількість видужалих за день перевищило кількість нових пацієнтів з COVID-19. Наразі вдалося вилікувати близько 1/8 від числа захворілих — 1137.

Одна з головних причин, через що Південна Корея добре справляється зі спалахом коронавірусу, полягає в тому, що тестування на захворювання є широко доступним.

“У той час як деякі країни з усіх сил намагалися отримати достатню кількість тестових наборів для діагностики пацієнтів з підозрою, Південна Корея надала безкоштовний та простий доступ до тестування для всіх, хто, на думку лікаря, потребує цього. Центри країни з контролю та профілактики захворювань (KCDC) говорять, що в країні є 118 пунктів, які можуть тестувати — і всі повідомляють про свої результати в KCDC. Наразі в країні перевірено понад 230 тисяч осіб “, — повідомляє американський телеканал CNN.

Це допомагає оперативно виявляти пацієнтів на ранній стадії захворювання та швидко надавати їм допомогу.

Також запорука успіху Південної Кореї в боротьбі з коронавірусом COVID-19 полягає в оперативному інформуванні громадян про випадки захворювання. Як повідомляє видання Bussines Insider, в країні працює додаток, на якому зазначено місце розташування людей, у яких виявлено захворювання, щоб інші могли уникати цих областей.

Крім цього, в країні практикують соціальне дистанціювання. У Південній Кореї закрили школи та офіси, відзначили масові заходи.

За інформацією BBC, на входах в будівлі по всій країні встановлено темпловізори, які допомагають стежити за температурою громадян. До того ж, в громадських місцях ходять люди в костюмах, що нагадують іншим мити руки.

У коментарі #Буквам етнічна українка Тетяна Карнідал, яка перебуває в Південній Кореї, також розповіла, що у всіх громадян в квартирах встановлені спеціальні динаміки, через які передають різну суспільно важливу інформацію, а відключити їх неможна. Так всі без винятку дізнаються про ситуацію з коронавірусом та отримують рекомендації, які допомагають убезпечити себе в умовах пандемії COVID-19.

Раніше повідомлялося, що за станом на 2:30 понеділка за київським часом число інфікованих коронавірусів COVID-19 по всьому світу досягло 167 446 людини.