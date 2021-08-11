Напередодні Сенат США ухвалив законопроєкт щодо розвитку інфраструктури в країні на 1,2 трильйона доларів. Один зі способів, яким законодавці збираються отримати кошти на фінансування проєкту, прямо пов'язаний з ринком криптовалют.

Про це повідомляє АР.

Один зі способів, яким законодавці пропонують оплатити витрати на інфраструктурний план — введення спеціальних вимог до податкової звітності для криптовалютних брокерів, оскільки біржові маклери мають повідомляти про продажі своїх клієнтів до Податкової служби (IRS). Це відкриває шлях для більш жорсткого врегулювання ринку криптовалюти. Тільки ця ініціатива може принести 28 мільярдів доларів прибутку протягом 10 років.

Приміром, вказаний прибуток можуть витратити на ремонт мостів (в плані на це передбачено близько 25 мільярдів доларів).

Тобто криптовалюта, яку неможливо тримати в руках, через 10 років “перетвориться” у відремонтовані мости по всій країні.

На сьогодні деякі брокери криптовалюти вже повідомляють податковій про здійснені транзакції, хоча більшість це правило ігнорує. Брокери розміщують замовлення на покупку та продаж для користувачів на біржах криптовалют. На біржах зобов’язані збирати особисту інформацію, яка ідентифікує користувачів, а також повідомляти про річну активність IRS. Для податкової — криптовалюта, така ж власність, як акції чи золото. Тобто податки треба буде заплатити, якщо вдасться продати чи перевести криптовалюту в готівку, отримавши прибуток.

З початку існування до сьогодні ринок криптовалют зріс приблизно до 1,8 трлн доларів. Оскільки криптовалюту поки не вдається прив’язати до певного банку чи уряду — покупці та продавці можуть послуговуватися електронною валютою анонімно.

Деякі американські законодавці розглядають криптовалюту, як джерело технологічних інновацій. Зокрема, це стосується розробки блокчейну, цифрового реєстру, в якому фіксують проведені транзакції.

Але не всі представники американського уряду підтримують ринок криптовалют. До слова, Гері Генслер, голова Комісії з цінних паперів та бірж, призначений президентом США Джо Байденом, заявив, що інвестори потребують більшого захисту на ринку криптовалют, який “рясніє шахраями та шахрайськими операціями”. Він виступає за те, аби Конгрес дав його відомству більше повноважень для регулювання ситуації на ринку криптовалют.

Водночас Федеральна резервна система розглядає можливість розроблення власної цифрової валюти, пов’язаної безпосередньо до національної валюти США — американського долара.

У вівторок, 10 серпня, Сенат США ухвалив двопартійний проєкт інфраструктурного плану розвитку країни на 1,2 трильйона доларів. Це більше, ніж наполовину менше пропонованих президентом США Джо Байденом. У Бюджетному управлінні Конгресу заявили, що закон додасть 256 мільярдів доларів до дефіциту протягом десяти років.

Куди витрачатимуть 1,2 трильйона доларів

В інфраструктурному плані майже половина коштів – це витрати на щорічну “підтримку класичної інфраструктури”. Нові вливання, 550 мільярдів доларів, спрямують на:

$110 млрд — будівництво мостів та доріг

$73 млрд — транспортування “зеленої” енергії

$66 млрд — оновлення залізничної мережі

$65 млрд — забезпечення населення високошвидкісним Інтернетом.

$55 млрд — система питної води

$50 млрд — захист від кібератак, засух та повені

$47 млрд — забезпечення кібербезпеки та боротьби з кліматичними змінами

$42 млрд — розвиток морських портів та аеропортів

$39 млрд — модернізація громадського транспорту

$21 млрд — на рекультивацію шахт та свердловин

$14 млрд — введення EV транспорту

$11 млрд — програми з транспортної безпеки на дорогах

$7,5 млрд — на створення загальнонаціональної мережі станцій для електромобілів

$1 млрд — реконструкція парків та іншої інфраструктури

Який вигляд мав розподіл фінансів за першим проєктом Байдена та яким став після досягнення двопартійних домовленостей в Сенаті – можна побачити тут.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищити податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться сплачувати податок на прибуток у розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%.