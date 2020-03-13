Аудіозапис опубліковано у Telegram-каналі “Трубу прорвало”.
Так, вказана розмова відбулася 19 вересня 2019 року.
Удовиченко: а скажіть, будь ласка, вам Русланчик доповідав, що суддю Печерського суду хоче скинути?
Труба: ні.
Удовиченко: хоче обшукувати у справі. Коротше, є суддя Бусик, Шевченківського суду, у справі по цих блогерах, де Шевцову Олену Володимирівну визнано потерпілою і Шевцова Євгена.
Труба: а там якесь нове провадження є?
Удовиченко: провадження від 05.07 по судді Печерського суду Бусік. Це мені кидає майбутній губернатор Одеської області.
Труба: А губернатор хто?
Удовиченко: Ой бл***, Кирил с**а, забув його прізвище, там товариш мій. Тупий, по-перше, так пи***ячить суддів, Ви зрозуміли?
Труба: прошу?
Удовиченко: ну ви зрозуміли що він зробив?
Труба: бо те, що він зареєструвався, то я не зрозумів по чому. Ало…
Удовиченко: блогери, яких пиз**ть Щевцов.
Труба: ну?
Удовиченко: Суд повернув тимчасово вилучене майно у Шевцова, їм. Цим блогерам, підозрюваним. Рішенням суду.
Труба: Угу.
Удовиченко: по п***і пускає справу, надумане. Купріковим і Шевцовим. Іванович реєструє 375-у і звертається до суду… Справа реєструється, 05.07 саме за фактом повернення, типу нікого… і 12.09 він звертається до Печерського суду з клопотанням на проведення обшуку у судді цього суду Бусик. Чувак цей говорить: “Сань, якщо можна, зупиніть”. Я про це навіть не подумав.
Труба: а як він дізнався?
Удовиченко: Ну, так вони ж до Печерського суду і звернулися, вони, мабуть, хочуть це скоріше, як психологічний тиск на суддів, щоб судді перестали їм давати по цій справі санкції. Видно застосовують психологічний тиск. Ви ж пам’ятаєте, закидати їм клопотання спеціально так щоб довести, що їм п***да. Тобто це такий плювок в обличчя. Я навіть о**їв в цій справі. Я думав, що можливо він вам щось доповідав. Чорт кінчений. Людина просить: “ну якщо можна”. А я набрав Світлану, Світлана каже “у мене по цій судді немає”. Я людині дзвоню: “та нє, це ху**я”. Він каже: “яка? Обшуки вже беруться”. І ось тільки що мені скинув це клопотання. Я вам перекинув.. Людина повернула тимчасово вилучене майно. Ти йдеш на обшук до судді. Ну це просто, ну, вдома її хочуть. Тупо провести вдома, а вдома у неї шукають “документи, які слугували підставою винесення завідомо неправосудного рішення”. Ти що, чорт, о**їв”? У тебе є ухвала Апеляційного суду, яка його скасувала?! Як ти можеш констатувати, що це “завідомо неправосудне рішення”? Я пропоную наступне зробити, я пропоную викликати Олійника, що якраз не Руслана, Олійника і сказати “що це таке?”. Пояснити ситуацію і Руслан об***тья. Ну він вже взагалі ох***ший, вийшов з-під контролю. Ти що, п***ас, ти ініціюєш обшуки у суддів і не погоджуєш? Печерського суду. Ще й у справі.
Слід зазначити, що мова йде про заступника начальника Головного управління Національної поліції Євгена Шевцова, який влітку 2018 року виграв конкурс на посаду керівника управління організації досудових розслідувань ДБР.
Як з’ясували журналісти “Радіо Свобода”, в роботі комісії були виявлені порушення, більш того, прізвища деяких кандидатів були заздалегідь узгоджені.
Шевцова також підозрюють в незаконному переслідуванні журналістів. Зокрема, за його вказівкою пройшли обшуки в будинку професора Валерія Іванова через журналістську діяльність його сина Дениса, який проводив розслідування зловживань з боку правоохоронців.
Крім того, за позовом Євгена Шевцова Печерський суд в серпні 2019 року заблокував 18 інтернет-сайтів. Суддя Сергій Вовк мотивував своє рішення тим, що ці сайти фігурують в кримінальному провадженні як “речові докази”.
Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратуру було вмонтовано в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.
Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “буде розбиратися” зі скандалом навколо прослуховування в кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби та подальшої публікації аудіозаписів.