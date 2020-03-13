Аудіозапис опубліковано у Telegram-каналі “Трубу прорвало”.

Так, вказана розмова відбулася 19 вересня 2019 року.

Удовиченко: а скажіть, будь ласка, вам Русланчик доповідав, що суддю Печерського суду хоче скинути?

Труба: ні.

Удовиченко: хоче обшукувати у справі. Коротше, є суддя Бусик, Шевченківського суду, у справі по цих блогерах, де Шевцову Олену Володимирівну визнано потерпілою і Шевцова Євгена.

Труба: а там якесь нове провадження є?

Удовиченко: провадження від 05.07 по судді Печерського суду Бусік. Це мені кидає майбутній губернатор Одеської області.

Труба: А губернатор хто?

Удовиченко: Ой бл***, Кирил с**а, забув його прізвище, там товариш мій. Тупий, по-перше, так пи***ячить суддів, Ви зрозуміли?

Труба: прошу?

Удовиченко: ну ви зрозуміли що він зробив?

Труба: бо те, що він зареєструвався, то я не зрозумів по чому. Ало…

Удовиченко: блогери, яких пиз**ть Щевцов.

Труба: ну?

Удовиченко: Суд повернув тимчасово вилучене майно у Шевцова, їм. Цим блогерам, підозрюваним. Рішенням суду.

Труба: Угу.

Удовиченко: по п***і пускає справу, надумане. Купріковим і Шевцовим. Іванович реєструє 375-у і звертається до суду… Справа реєструється, 05.07 саме за фактом повернення, типу нікого… і 12.09 він звертається до Печерського суду з клопотанням на проведення обшуку у судді цього суду Бусик. Чувак цей говорить: “Сань, якщо можна, зупиніть”. Я про це навіть не подумав.

Труба: а як він дізнався?

Удовиченко: Ну, так вони ж до Печерського суду і звернулися, вони, мабуть, хочуть це скоріше, як психологічний тиск на суддів, щоб судді перестали їм давати по цій справі санкції. Видно застосовують психологічний тиск. Ви ж пам’ятаєте, закидати їм клопотання спеціально так щоб довести, що їм п***да. Тобто це такий плювок в обличчя. Я навіть о**їв в цій справі. Я думав, що можливо він вам щось доповідав. Чорт кінчений. Людина просить: “ну якщо можна”. А я набрав Світлану, Світлана каже “у мене по цій судді немає”. Я людині дзвоню: “та нє, це ху**я”. Він каже: “яка? Обшуки вже беруться”. І ось тільки що мені скинув це клопотання. Я вам перекинув.. Людина повернула тимчасово вилучене майно. Ти йдеш на обшук до судді. Ну це просто, ну, вдома її хочуть. Тупо провести вдома, а вдома у неї шукають “документи, які слугували підставою винесення завідомо неправосудного рішення”. Ти що, чорт, о**їв”? У тебе є ухвала Апеляційного суду, яка його скасувала?! Як ти можеш констатувати, що це “завідомо неправосудне рішення”? Я пропоную наступне зробити, я пропоную викликати Олійника, що якраз не Руслана, Олійника і сказати “що це таке?”. Пояснити ситуацію і Руслан об***тья. Ну він вже взагалі ох***ший, вийшов з-під контролю. Ти що, п***ас, ти ініціюєш обшуки у суддів і не погоджуєш? Печерського суду. Ще й у справі.