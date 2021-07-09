Ініціатива "Kyiv not Kiev", у рамках якої Міністерство закордонних справ України закликало до коректного написання назви української столиці, дісталася і до Антарктики.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Так, півострів Київ в Антарктиді отримав правильну транслітерацію: Kyiv Peninsula, а не Kiev Peninsula, як було досі.

“Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR) зареєстрував нову географічну назву півострова Київ – Kyiv Peninsula – у зведеному каталозі географічних назв Антарктики“, – сказано в повідомленні.

Зміни внесли після майже річних переговорів Національного антарктичного наукового центру з постійним комітетом SCAR з географічної інформації Антарктики.

“Відтепер у всіх публікаціях… можна абсолютно коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula. Зокрема використовувати її для географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництва картографічних матеріалів тощо. З огляду на слабке поширення дотепер старої назви Kіеv Peninsula, українські вчені мають всі шанси через свої публікації зробити Kyiv Peninsula домінуючою назвою для подальшого вживання міжнародною антарктичною спільнотою”, – наголошується в повідомленні.

Варто зазначити, що півострів Київ виступає на 35 км у північно-західному напрямку від західної сторони Землі Греяма в Антарктиді.

Це переважно вкритий льодовиками півострів овальної форми, який знаходиться на континенті навпроти архіпелагу Аргентинських островів. Саме до цього архіпелагу належить острів Галіндез, де розміщена українська антарктична станція “Академік Вернадський” (і тому півострів отримав назву Київ).

Як відомо, в 2018 році Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine запустили онлайн-кампанію #CorrectUA, метою якої стало коректне написання назви Київ (#KyivNotKiev). Йдеться про популяризацію використання в англійській транслітерації назви Києва як “Kyiv” (за аналогією з українською назвою міста) замість “Kiev” (що базується на російській назві).

За ці роки на правильну транслітерацію назви столиці України у світі перейшли аеропорти, вокзали, видання тощо.