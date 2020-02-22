Інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів

Влада китайської провінції Хубей, де знаходиться епіцентр спалаху коронавірусу, заявила, що інкубаційний період Covid-19 може тривати до 27 днів.

Про це повідомляє Reuters.

Місцевий житель ще 24 січня відвідував свою сестру, яка була заражена коронавірусом, в східній частині Ечжоу.

По поверненню в Шеньнунцзя у нього не було ніяких симптомів. Але 20 лютого у чоловіка піднялася температура, і через день у нього виявився позитивний результат на коронавірус.

Зазначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити зусилля щодо стримування поширення епідемії, яка вже забрала життя понад 2000 осіб і поширилася за межі Китаю.