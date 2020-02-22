Інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів

12:28 Для евакуйованих в «Нових Санжарах» встановлюють безкоштовний 4G-Інтернет
12:03 Офіційно: в травні вийде спецвипуск серіалу «Друзі»
11:46 У Лівії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
11:10 В «Нові Санжари» прибули епідеміологи
10:42 Синоптики попередили про погіршення погоди на вихідних
10:02 Бойовики в ООС поранили українського військового
09:49 Зеленський відправив секретаря РНБО в Нові Санжари
09:12 У США готуються до можливої ​​пандемії через коронавірус
08:53 В Ухані жінка без симптомів коронавірусу заразила п’ятьох родичів
03:33 Лідер Rammstein зняв порно-кліп на нову пісню: акторок-росіянок зацькували в Мережі
01:49 Ексфутболіст Шовковський без суду виграв в суперечці з «Київгазом» через платіжку на 700 гривень
00:53 РФ втручається в американські вибори, щоб допомогти Сандерсу — NYT
00:28 ФК «Шахтар» готовий відправити в Ухань літак для евакуації українки, яка залишилася через собаку

21 лютого

23:44 Понад 50% українців бояться коронавірусу, але лікують грип удома — опитування
22:57 Трамп заперечує, що РФ втручається у вибори в США для його переобрання
22:40 Рада запропонувала посмертно присвоїти Кузьмі Скрябіну звання народного артиста
22:14 Зіткнення в Нових Санжарах: підозру оголосять ще шести протестувальникам
22:00 Рада просить Зеленського ввести мораторій на кодування супутникових каналів
21:45 Аваков заявив, що «хтось намагався грітися» на протестах у Нових Санжарах
21:18 Путін про серіал «Слуга народу»: «Не дивився, Голобородька не знаю»
21:05 У поміщених на обсервацію в «Нових Санжарах» немає ознак хвороби — Зеленський
21:00 В Україні популярні партії, які борються за підвищення добробуту і незалежність
20:30 Через зіткнення в Нових Санжарах відкрито 5 кримінальних проваджень
20:27 Гончарук: Кабмін найближчими тижнями оновить макропрогноз
19:51 Туреччина просить ракетні комплекси «Патріот» для протистояння з Асадом, – ЗМІ
19:45 У МОЗ не розуміють, про що потрібно було говорити з жителями Нових Санжар до евакуації
19:31 Лише 4% українців повністю довіряють МОЗ як джерелу інформації — опитування
18:56 Reddit відкрив офіс в Києві
18:51 У Раді зафіксували перше «кримінальне» кнопкодавство
18:39 В Україні вдвічі зменшилася кількість тих, хто чекає поліпшення найближчими роками: опитування
18:34 ВАКС відмовився змінити запобіжний захід Бернацькій
18:09 ООН опублікувала заяву про події в Нових Санжарах
17:58 Підпал майна Гонтаревої розслідуватиме Нацполіція — Офіс генпрокурора
17:54 Порошенко заявив, що Путін куди більша небезпека, ніж коронавірус
17:34 МОЗ: У знятої з потяга «Київ-Москва» китаянки не підтверджений коронавірус COVID-19
17:29 На думку Зеленського, протести через евакуацію українців мали політичну підтримку

Інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів

Влада китайської провінції Хубей, де знаходиться епіцентр спалаху коронавірусу, заявила, що інкубаційний період Covid-19 може тривати до 27 днів.

Субота, 22 лютого 2020, 11:34

Про це повідомляє Reuters.

Місцевий житель ще 24 січня відвідував свою сестру, яка була заражена коронавірусом, в східній частині Ечжоу.

По поверненню в Шеньнунцзя у нього не було ніяких симптомів. Але 20 лютого у чоловіка піднялася температура, і через день у нього виявився позитивний результат на коронавірус.

Зазначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити зусилля щодо стримування поширення епідемії, яка вже забрала життя понад 2000 осіб і поширилася за межі Китаю.

Теги: короновірус, Китай

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!