Інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів

Про це повідомляє Reuters.
Місцевий житель ще 24 січня відвідував свою сестру, яка була заражена коронавірусом, в східній частині Ечжоу.
По поверненню в Шеньнунцзя у нього не було ніяких симптомів. Але 20 лютого у чоловіка піднялася температура, і через день у нього виявився позитивний результат на коронавірус.
Зазначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити зусилля щодо стримування поширення епідемії, яка вже забрала життя понад 2000 осіб і поширилася за межі Китаю.
- Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.