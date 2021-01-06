Ukrainian Fashion Week No season 2021 відбудеться з 5 по 8 лютого у Мистецькому Арсеналі, у phygital-форматі.

У новому сезоні наша головна мета ‒ винайти та використати формат, в якому ми будемо максимально корисні українським дизайнерам у ці особливі часи. Ukrainian Fashion Week пропонує світові новий цифровий досвід.

Ми створимо для дизайнерів повністю обладнаний для зйомок простір, забезпечимо трансляції показів згідно з Програмою UFW, та, на відміну від інших тижнів моди, що також демонструють діджитальні та відеопрезентації брендів, ми запросимо акредитовані видання на знімальний майданчик. Ми дамо можливість медіа отримати власний контент з показів, що буде відповідати саме їхнім унікальним стандартам і форматам.

Онлайн-трансляція Ukrainian Fashion Week No season 2021 включатиме не лише покази, що будуть відзняті у Мистецькому Арсеналі, а й відео/діджитал-презентації дизайнерів, що були підготовлені брендами для Тижня моди.

Онлайн-трансляція Ukrainian Fashion Week No season 2021 відбуватиметься на медіасервісі MEGOGO. Команда MEGOGO – офіційного партнера UFW – візьме на себе забезпечення технічної складової зйомок і трансляції та зробить можливим перегляд показів UFW у високій якості з будь-якої країни світу, навіть для незареєстрованих користувачів.

Креативним директором трансляції стане Ігор Стеколенко, режисер кіно, режисер fashion, музичних та рекламних відео. Роботи Ігоря були відзначені на багатьох престижних міжнародних фестивалях fashion-фільмів, серед яких Australian Fashion Film Awards та Berlin Fashion Film Festival. Співзасновник студії BURO Creative Lab.

Для шанувальників модної індустрії, які не зможуть потрапити у Мистецький Арсенал цього сезону, медіасервіс MEGOGO запропонує абсолютно безкоштовний перегляд усієї Програми Ukrainian Fashion Week з будь-якого пристрою, який підтримує медіасервіс: Smart TV, комп’ютери, смартфони та інше.

Новий світ. Новий сезон. Новий формат.

Сьогодні ми всі маємо ухвалювати складні рішення і найголовніше ‒ знаходити сили й натхнення для створення нового.