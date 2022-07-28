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«Іноді висловлююсь двозначно» – Орбан пояснив свою заяву щодо «змішування рас»

Під час зустрічі з австрійським колегою Карлом Негаммером у Відні, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив свої висловлювання щодо "змішування рас", котре викликало хвилю обурення.

Четвер, 28 липня 2022, 20:44
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Про це повідомляє  видання 24.hu.

На спільній пресконференції Орбан запевнив, що з Австрією він перебуває у цілковитій згоді щодо питання антисемітизму та расизму.

“Так трапляється, що іноді я висловлююсь двозначно. Це цивілізаційна позиція. Ми пишаємося тим, чого Угорщина досягла у боротьбі проти расизму. Йдеться не про расизм, а про культурні відмінності”, — зазначив він.

Пояснюючи свої слова Орбан зауважив, що просто виступає проти міграції, адже не хоче, щоб Угорщина стала імміграційною країною. За його словами, він завжди дотримувався такого погляду і дотримуватиметься й надалі, адже він не має біологічного підґрунтя.

“Для нас це не расова проблема. Це питання культури. Простіше кажучи, нашу цивілізацію потрібно зберегти такою, якою вона є зараз”, – наголосив він.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти змішування європейських і неєвропейських рас. Це спричинило обурення серед опозиційних партій і низки європейських політиків.

 

Теги: заява, змішування рас, Карл Нехаммер, Орбан

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