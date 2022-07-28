«Іноді висловлююсь двозначно» – Орбан пояснив свою заяву щодо «змішування рас»

Про це повідомляє видання 24.hu.
На спільній пресконференції Орбан запевнив, що з Австрією він перебуває у цілковитій згоді щодо питання антисемітизму та расизму.
“Так трапляється, що іноді я висловлююсь двозначно. Це цивілізаційна позиція. Ми пишаємося тим, чого Угорщина досягла у боротьбі проти расизму. Йдеться не про расизм, а про культурні відмінності”, — зазначив він.
Пояснюючи свої слова Орбан зауважив, що просто виступає проти міграції, адже не хоче, щоб Угорщина стала імміграційною країною. За його словами, він завжди дотримувався такого погляду і дотримуватиметься й надалі, адже він не має біологічного підґрунтя.
“Для нас це не расова проблема. Це питання культури. Простіше кажучи, нашу цивілізацію потрібно зберегти такою, якою вона є зараз”, – наголосив він.
Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти змішування європейських і неєвропейських рас. Це спричинило обурення серед опозиційних партій і низки європейських політиків.
- Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має ухвалити нову стратегію щодо війни в Україні, оскільки санкції проти РФ не працюють. Водночас у міністерстві закордонних справ України вважають тези прем’єра класичним прикладом російської пропаганди та запевняють, що постачання зброї рятує життя українців.
- Своєю чергою, речник МЗС Олег Ніколенко відповів на заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він зазначив, що якби вони були неефективними, то у РФ не витрачали б багато ресурсів для дискредитації обмежень та надання зброї Україні.
- У червні депутати Європейського парламенту написали звернення до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом долучитися до підтримки України та припинити сприяти злочинам РФ.