Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Внесено зміни до постанови №641 від 22 липня 2020 року “Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, в період з 00:00 28 серпня і до 00:00 28 вересня, тому заборонено в’їзд іноземців і осіб без громадянства на територію України.

Але до цього правила є чимало винятків.

Іноземні громадяни, які мають право на в’їзд:

  • прямі родичі (подружжя, батьки, діти громадян України);
  • їдуть через Україну транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • прибувають в Україну з метою навчання;
  • проходять військову службу в Збройних силах;
  • постійно або тимчасово проживають на території України і мають посвідку на проживання;
  • визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
  • мають дозвіл на роботу;
  • є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні; та члени їхніх сімей;
  • є главами і членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;
  • є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;
  • є водіями і/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
  • є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;
  • є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;
  • спортсмени, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і особи, що їх супроводжують;
  • технічні фахівці, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
  • особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
  • прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

В окремих випадках рішення про пропуск іноземців та осіб без громадянства за наявності підстав гуманітарного характеру може приймати голова Державної прикордонної служби.

Іноземці, які в цей період все ж приїдуть до України, повинні мати страховий поліс, що покриває витрати через можливе зараження і лікування COVID-19. Без такого поліса потрапити на територію України буде неможливо.

Як повідомляли раніше, 26 серпня Кабінет Міністрів прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.