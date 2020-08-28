З 28 серпня до 28 вересня іноземні громадяни не мають права на в'їзд в Україну. Але є ряд винятків.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Внесено зміни до постанови №641 від 22 липня 2020 року “Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, в період з 00:00 28 серпня і до 00:00 28 вересня, тому заборонено в’їзд іноземців і осіб без громадянства на територію України.

Але до цього правила є чимало винятків.

Іноземні громадяни, які мають право на в’їзд:

прямі родичі (подружжя, батьки, діти громадян України);

їдуть через Україну транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в Україну з метою навчання;

проходять військову службу в Збройних силах;

постійно або тимчасово проживають на території України і мають посвідку на проживання;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

мають дозвіл на роботу;

є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні; та члени їхніх сімей;

є главами і членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями і/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;

спортсмени, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і особи, що їх супроводжують;

технічні фахівці, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

В окремих випадках рішення про пропуск іноземців та осіб без громадянства за наявності підстав гуманітарного характеру може приймати голова Державної прикордонної служби.

Іноземці, які в цей період все ж приїдуть до України, повинні мати страховий поліс, що покриває витрати через можливе зараження і лікування COVID-19. Без такого поліса потрапити на територію України буде неможливо.

Як повідомляли раніше, 26 серпня Кабінет Міністрів прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.