Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Внесено зміни до постанови №641 від 22 липня 2020 року “Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, в період з 00:00 28 серпня і до 00:00 28 вересня, тому заборонено в’їзд іноземців і осіб без громадянства на територію України.
Але до цього правила є чимало винятків.
Іноземні громадяни, які мають право на в’їзд:
- прямі родичі (подружжя, батьки, діти громадян України);
- їдуть через Україну транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- прибувають в Україну з метою навчання;
- проходять військову службу в Збройних силах;
- постійно або тимчасово проживають на території України і мають посвідку на проживання;
- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
- мають дозвіл на роботу;
- є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні; та члени їхніх сімей;
- є главами і членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;
- є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;
- є водіями і/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;
- є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;
- спортсмени, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і особи, що їх супроводжують;
- технічні фахівці, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
- особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.
В окремих випадках рішення про пропуск іноземців та осіб без громадянства за наявності підстав гуманітарного характеру може приймати голова Державної прикордонної служби.
Іноземці, які в цей період все ж приїдуть до України, повинні мати страховий поліс, що покриває витрати через можливе зараження і лікування COVID-19. Без такого поліса потрапити на територію України буде неможливо.
Як повідомляли раніше, 26 серпня Кабінет Міністрів прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.
- Громадяни Республіки Білорусь зможуть в’їхати в Україну. попри вказану заборону.
- Також в’їзд до країни буде дозволений 9 категоріям громадян.