Про це повідомили в Нацполіції.

34-річний громадянин іноземної держави, який вже перебуває в СІЗО як фігурант аналогічного злочину, був спійманий поліціянтами та співробітниками ізолятора.

Він зареєструвався на вебсайтах для знайомств, де налагоджував контакти з жінками, а після — виманював у них гроші та ювелірні вироби. Задля цього він використовував мобільний телефон, який згодом було вилучено. До яких хитрощів він вдавався — поліція не повідомляє.

“За попередніми даними, зловмисник таким чином ошукав п’ятьох потерпілих. Загальна сума збитків сягає 1 млн 300 тисяч гривень”, — зазначили в поліції.

За цим фактом відкрили провадження за п.4. ст. 190 (шахрайство) ККУ. Наразі Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.