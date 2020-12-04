Про це повідомили в Нацполіції.
34-річний громадянин іноземної держави, який вже перебуває в СІЗО як фігурант аналогічного злочину, був спійманий поліціянтами та співробітниками ізолятора.
Він зареєструвався на вебсайтах для знайомств, де налагоджував контакти з жінками, а після — виманював у них гроші та ювелірні вироби. Задля цього він використовував мобільний телефон, який згодом було вилучено. До яких хитрощів він вдавався — поліція не повідомляє.
“За попередніми даними, зловмисник таким чином ошукав п’ятьох потерпілих. Загальна сума збитків сягає 1 млн 300 тисяч гривень”, — зазначили в поліції.
За цим фактом відкрили провадження за п.4. ст. 190 (шахрайство) ККУ. Наразі Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту.
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