Про це повідомили в Нацполіції.

34-річний громадянин іноземної держави, який вже перебуває в СІЗО як фігурант аналогічного злочину, був спійманий поліціянтами та співробітниками ізолятора.

Він зареєструвався на вебсайтах для знайомств, де налагоджував контакти з жінками, а після — виманював у них гроші та ювелірні вироби. Задля цього він використовував мобільний телефон, який згодом було вилучено. До яких хитрощів він вдавався — поліція не повідомляє.