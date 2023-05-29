Іноземні компанії, залишивши російський ринок, вивели $36 млрд з країни

Джерело: росЗМІ
Експерт проаналізував дані центробанку РФ, згідно з якими з березня 2022 року по березень 2023 року було здійснено 200 угод з продажу активів фірмами, що залишили Росію. Водночас лише 20% з них позбулися активів вартістю понад 100 мільйонів доларів. Осадчий припустив, що можна оцінити об’єм виведеного іноземними інвесторами із Росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів.
Раніше ЦБ заявляв, що у національних масштабах вплив продажу закордонними інвесторами російських активів на російський ринок обмежений.
Іноземні інвестори почали виходи з Росії у 2022 році після початку повномасштабної війни проти України та розширення країнами Заходу антиросійських санкцій.
Зауважимо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.
У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.
Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.
Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.
Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.
Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
- З 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.
- Німецька компанія Mercedes-Benz вирішила вийти з російського ринку. Виробник продасть частки у російських місцевих дочірніх компаніях.
- Власник Tinder Match Group заявив, що компанія покине Росію до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини. Таким чином Tinder стане однією з багатьох західних компаній, які покинули РФ після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
- Шведська компанія Volvo Group розглядає варіанти вийти з ринку РФ. Компанія планує повністю чи частково продати свій бізнес.
- У Росії прийняли закон, яким легалізували контрабанду. Російським компаніям дозволили імпортувати товар без дозволу правовласника.
- Французький виробник шин Michelin, після призупинення промислової діяльності 15 березня 2022 року, 26 травня оголосив про продаж російських активів місцевому дистриб’ютору в межах процесу виходу з російського ринку у відповідь на вторгнення Росії в Україну.