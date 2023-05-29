Іноземні компанії, залишивши російський ринок, вивели $36 млрд з країни

Іноземні інвестори, які вийшли з російського ринку, за рік вивели з РФ близько 36 мільярдів доларів, продавши бізнес, зазначив начальник аналітичного управління банку БКФ РФ Максим Осадчий.

Джерело: росЗМІ

Експерт проаналізував дані центробанку РФ, згідно з якими з березня 2022 року по березень 2023 року було здійснено 200 угод з продажу активів фірмами, що залишили Росію. Водночас лише 20% з них позбулися активів вартістю понад 100 мільйонів доларів. Осадчий припустив, що можна оцінити об’єм виведеного іноземними інвесторами із Росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів.

Раніше ЦБ заявляв, що у національних масштабах вплив продажу закордонними інвесторами російських активів на російський ринок обмежений.

Іноземні інвестори почали виходи з Росії у 2022 році після початку повномасштабної війни проти України та розширення країнами Заходу антиросійських санкцій.

Зауважимо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.

У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.