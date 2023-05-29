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Іноземні компанії, залишивши російський ринок, вивели $36 млрд з країни

Іноземні інвестори, які вийшли з російського ринку, за рік вивели з РФ близько 36 мільярдів доларів, продавши бізнес, зазначив начальник аналітичного управління банку БКФ РФ Максим Осадчий.

Понеділок, 29 травня 2023, 22:19
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Джерело: росЗМІ

Експерт проаналізував дані центробанку РФ, згідно з якими з березня 2022 року по березень 2023 року було здійснено 200 угод з продажу активів фірмами, що залишили Росію. Водночас лише 20% з них позбулися активів вартістю понад 100 мільйонів доларів. Осадчий припустив, що можна оцінити об’єм виведеного іноземними інвесторами із Росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів.

Раніше ЦБ заявляв, що у національних масштабах вплив продажу закордонними інвесторами російських активів на російський ринок обмежений.

Іноземні інвестори почали виходи з Росії у 2022 році після початку повномасштабної війни проти України та розширення країнами Заходу антиросійських санкцій.

Зауважимо, 17 травня міністр фінансів РФ Антон Силуанов на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним повідомив, що наповнення російського бюджету зіштовхується з “проблемами”.

У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Теги: виведення бізнесу з рф, ізоляція росіян, ізоляція рф, санкцій

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