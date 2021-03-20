Іноземним глядачам заборонили відвідувати Олімпійські ігри у Токіо

Про це повідомляє The New York Times.

Оргкомітет Токіо намагається розробити ефективні протоколи безпеки, щоб захистити від вірусу як учасників, так і глядачів. Тим часом занепокоєння посилюється серед місцевого населення. Останні опитування свідчать про те, що японці проти проведення Олімпійських ігор цього літа.

Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету, закликав національні оргкомітети забезпечити наявність вакцини для спортсменів. Кілька днів тому Китай запропонував надати щеплення для учасників Олімпіади.

Однак Японія не встигне вакцинувати все місцеве населення до старту головних спортивних змагань. Тому існує загроза, що навіть серед місцевих глядачів буде чимало невакцинованих людей.

Оргкомітет Олімпійських ігор раніше заявив, що глядачам буде надано 7,8 млн квитків. З них 10-20% зазвичай купують глядачі з інших країн. Оскільки іноземцям заборонили відвідувати змагання, вони почнуть повертати заздалегідь куплені квитки. Існує загроза виникнення труднощів щодо повернення коштів.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня в Токіо. Торік змагання скасували через пандемію коронавірусу.

Японські ЗМІ раніше передбачили, що літні Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться без іноземних глядачів на трибунах. Ба більше, церемонію відкриття проведуть без спостерігачів.