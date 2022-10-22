Національне агентство з питань запобігання корупції за останній місяць отримало десятки звернень від іноземців, які через небажання потрапити під санкції відмовляються від своїх посад у керівних органах російських компаній

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

“Гроші – це добре, але не потрапити під санкції ще краще — саме так думають іноземці, які продовжують активно виходити з органів управління російських компаній”, – зазначили у відомстві.

А також додали, що лише за останній місяць НАЗК отримало звернення від десятків іноземців, які знайшли свій профайл на порталі “Війна&Санкції” в розділі “Іноземці в російських компаніях”. Це люди, які обіймали посади в таких відомих російських компаніях як: Мвідео, Поліметал, Совкомбанк, МТІ Банк, Росбанк, “Л’ОРЕАЛЬ” та інші.

В агентстві наголосили, що всі ці іноземні громадяни відмовились від своїх посад для уникнення ризику потрапити під санкції та звернулися до НАЗК, щоби їх виключили зі списку кандидатів.

Варто зазначити, що серед відомих компаній, що займаються ресторанним бізнесом лише McDonald’s та Starbucks повністю покинули російський ринок. Більшість лише заявили про свої наміри, однак так і не вийшли з РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України низка міжнародних компаній пішли з російського ринку, аби не співпрацювати з країною-агресором та не стати спонсором війни. Серед цих компаній і відомі заклади громадського харчування.

Наміри про повне припинення діяльності в Росії заявили такі компанії як Burger King, Compass Group, Dunkin Donuts, Jamie Oliver Group, Little Caesars, Ninja Sushi, Papa John’s, Starbucks, Krispy Kreme, Hesburger, Marugame Seimen, Autogrill, McDonald’s.

Проте лише McDonald’s та Starbucks повністю припинили свою діяльність і продали свій бізнес в країні-агресорі.