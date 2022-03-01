На тлі російського вторгнення в Україну іноземні студенти масово намагаються покинути українську територію. Проте, за їх словами, зіштовхуються з расистським ставленням від українських прикордонників та силовиків.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, одна зі студенток з Африки, яка приїхала в Україну вчитись на медика, поскаржилась, що її разом з іншими іноземними громадянами вигнали з автобуса на контрольно-пропускному пункті біля українсько-польського кордону.

За її словами, їм сказали стояти осторонь, а автобус, де залишились тільки українські громадяни, поїхав, зауважила Рейчел Оньєгбуле, студентка із Нігерії.

“Приїхало більш як 10 автобусів, і ми дивилися, як усі їдуть. Ми думали, що після того, як вони заберуть усіх українців, вони заберуть нас, але вони сказали нам, що ми повинні йти пішки, що автобусів більше немає, і сказали нам йти пішки”, – розповіла журналістам студентка.

Вона поскаржилась, що дуже замерзла та не спала майже чотири доби. За її словами, українці були в пріоритеті перед африканцями на всіх етапах. Чому склалась така ситуація Рейчел Оньєгбуле пояснити не може. Вона додала, що просто хоче повернутись додому.

Оньєгбуле пізніше повідомила, що врешті-решт вона отримала штамп на документі про вихід у вранці 28 лютого близько 4:30 за місцевим часом.

Поскаржилась на ситуацію біля кордону й індійська студентка четвертого курсу медичного університету Саакші Іджанткар. Вона розповіла, що їй потрібно було пройти три блокпости, щоб потрапити до кордону з Польщею. Вона додала, що дуже багато іноземців “застрягли” на пропускних пунктах, тому що індусів не хочуть пропускати.

Вона додала, що можуть пропустити сотні українців, а лиш тоді трохи іноземців. Також від першого пропускного пункту до другого потрібно пройти 4-5 км пішки, хоча українців возять автобусами.

“Вони були дуже расистськими стосовно індусів та інших національностей”, – розповіла CNN 22-річна жителька Мумбаї.

Більш того, студентка заявила, що стала свідком насильства з боку прикордонників щодо студентів, котрі чекали на українській стороні кордону Шегині-Медика.

“Вони були дуже жорстокі. Другий блокпост був найгіршим. Вони дозволили тільки індійським дівчатам увійти. Нам доводилося буквально плакати й благати їх про це. Після того, як індійські дівчата увійшли, хлопців побили. У них не було жодної причини бити нас з такою жорстокістю”, — зазначила Іджанткар.

За її словами, вона стала також свідком того, як побили єгиптянина. Мовляв, один прикордонник його так штовхнув, що той вдарився до паркану з шипами та втратив свідомість. Після цього саме іноземним студентам довелось його реанімувати, а іншим було байдуже.

Щоб прояснити ситуацію CNN звернувся до українських прикордонників, проте відповідь отримав не одразу.

Так, прессекретар ДПСУ Андрій Демченко розповів, що всі звинувачення щодо сегрегації не відповідають дійсності. Він зазначив, що прикордонники працюють у посиленому режимі, під великим тиском, проте працює у межах закону.

“З того дня, коли президент Росії Володимир Путін здійснив напад на Україну, наплив людей, які намагалися покинути Україну та зону бойових дій, надзвичайно збільшився, до 50 тис. людей на добу, зараз цифра подвоїлася і продовжує збільшуватися. Іде величезний тиск на блокпости, на прикордонників”, – зауважив Деменко.

Щоб пришвидшити процес пропуску людей уряд України максимально спростив процедуру перетину кордону, проте у зв’язку з великою кількістю бажаючих перетнути кордон, доводиться довго стояти у черзі. Проте все це відбувається згідно з законом. Демченко наголосив, що ніхто з прикордонників не ділить людей за національністю чи громадянством.