Відповідні фото NASA опублікували в Instagram.

4 грудня 2021 року космічний апарат кліматичної обсерваторії глибокого космосу (DSCOVR) зняв тінь Місяця, коли він проходив над Антарктидою. У формі конуса, що простягається в космос, тінь має круглий поперечний зріз, який найлегше побачити під час сонячного затемнення. У деяких частинах Намібії, Південної Африки, Нової Зеландії та Фолклендських островів відбулося часткове затемнення.

Астронавтка Кайла Баррон зробила знімки затемнення зсередини Міжнародної космічної станції. На передньому плані видно російський сегмент орбітальної лабораторії.

4 грудня відбулося останнє цього року повне сонячне затемнення, яке наступного разу відбудеться лише у 2039 році. Явище буде особливим через шлях пересування зі сходу на захід, тоді як більшість затемнень рухаються із заходу на схід.

Сонячне затемнення — це явище, коли Місяць займає позицію між Сонцем і Землею, затуливши наше світило від спостерігачів. Воно може бути частковим, коли частина диска залишається незакритою, і повним, коли тінь повністю закриває Сонце.