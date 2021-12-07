Відповідні фото NASA опублікували в Instagram.

4 грудня 2021 року космічний апарат кліматичної обсерваторії глибокого космосу (DSCOVR) зняв тінь Місяця, коли він проходив над Антарктидою. У формі конуса, що простягається в космос, тінь має круглий поперечний зріз, який найлегше побачити під час сонячного затемнення. У деяких частинах Намібії, Південної Африки, Нової Зеландії та Фолклендських островів відбулося часткове затемнення.

Фото: NASA

Астронавтка Кайла Баррон зробила знімки затемнення зсередини Міжнародної космічної станції. На передньому плані видно російський сегмент орбітальної лабораторії.

Фото: NASA

Фото: NASA

4 грудня відбулося останнє цього року повне сонячне затемнення, яке наступного разу відбудеться лише у 2039 році. Явище буде особливим через шлях пересування зі сходу на захід, тоді як більшість затемнень рухаються із заходу на схід.

Сонячне затемнення — це явище, коли Місяць займає позицію між Сонцем і Землею, затуливши наше світило від спостерігачів. Воно може бути частковим, коли частина диска залишається незакритою, і повним, коли тінь повністю закриває Сонце.

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