Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що фахівці досягли прогресу в інспектуванні кількох ділянок Запорізької АЕС. Однак доступ до даху агентство не отримало.

Джерело: CNN.

“Я думаю, що ми досягаємо прогресу”, – сказав Гроссі журналістам у Токіо.

За його словами, представники МАГАТЕ відвідали об’єкти, включаючи басейни охолодження, і не побачили “жодних ознак наявності вибухових речовин або мін у цих місцях”.

Однак, за словами Гроссі, МАГАТЕ досі не отримало доступ до даху станції. Він також нагадав журналістам, що станція знаходиться в “зоні активних бойових дій” і що доступ до неї потребує часу.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може використовувати ЗАЕС як зброю. Він заявив, що російські війська розмістили на дахах станції “предмети, схожі на вибухівку”.

Своєю чергою, директор ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs та зазначив, що на дахах Запорізької АЕС помітили невідомі об’єкти.

Петро Котін повідомив, що небезпека на станції залишається великою.

“Небезпека на станції велика і ця небезпека пов’язана перш за все з перебуванням і продовженням перебування на станції військових РФ”.

Котін також зазначив, яка приблизна кількість військових зараз знаходяться на ЗАЕС: “Їх кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там знаходиться близько 700 осіб військових”.

“І фактично там є і вибухівка, є зброя, є всі інші речовини, які не потрібно щоб вони там були”, – додав директор “Енергоатому”.