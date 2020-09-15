Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков запевнив, що інспектування позицій біля н.п. Шуми на Донбасі, яке мало відбутися, було заплановано на ділянці у "сірій зоні".

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Міф про те, що мала була бути інспекція на українських позиціях бойових. Це неправда, навіть про це не було мови. Мова йшла про те, що нас звинуватила РФ в тому, що ми нібито порушуємо режим припинення вогню, тому що наші військові копають траншеї”, — сказав Резніков.

Віцепрем’єр додав, що йдеться про траншею розміром у 25 метрів у бік позицій бойовиків, розташовану у “сірій зоні”.

“Ця траншея знаходиться у “сірій зоні”, або в нейтральній зоні, якщо це слово коректне з точки зору військової. Але воно не знаходиться на бойових позиціях українських військ, а саме в напрямку ворогу”, — пояснив він.

За словами Резнікова, спостерігачі фіксували там активність до 5 липня, тобто за 17 днів до домовленості щодо режиму припинення вогню, але російська сторона не висловлювала довіри до висновків СММ ОБСЄ.

Резніков зазначив, що саме перевірення того, чи є ця траншея свіжою, і мало відбутися. СММ ОБСЄ дала згоду на цю перевірку.

“Не йшлося про відвідини бойових позицій українських Збройних сил. Йшлося про відвідування спільно в режимі СЦКК, в присутності представників ОБСЄ цього місця в “сірій зоні”. Ні про яку інспекції бойовиками українських бойових позицій мова не йшла, і прошу цей міф не поширювати”, — запевнив віцепрем’єр.

Про яке інспектування йдеться?