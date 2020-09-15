Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
“Міф про те, що мала була бути інспекція на українських позиціях бойових. Це неправда, навіть про це не було мови. Мова йшла про те, що нас звинуватила РФ в тому, що ми нібито порушуємо режим припинення вогню, тому що наші військові копають траншеї”, — сказав Резніков.
Віцепрем’єр додав, що йдеться про траншею розміром у 25 метрів у бік позицій бойовиків, розташовану у “сірій зоні”.
“Ця траншея знаходиться у “сірій зоні”, або в нейтральній зоні, якщо це слово коректне з точки зору військової. Але воно не знаходиться на бойових позиціях українських військ, а саме в напрямку ворогу”, — пояснив він.
За словами Резнікова, спостерігачі фіксували там активність до 5 липня, тобто за 17 днів до домовленості щодо режиму припинення вогню, але російська сторона не висловлювала довіри до висновків СММ ОБСЄ.
Резніков зазначив, що саме перевірення того, чи є ця траншея свіжою, і мало відбутися. СММ ОБСЄ дала згоду на цю перевірку.
“Не йшлося про відвідини бойових позицій українських Збройних сил. Йшлося про відвідування спільно в режимі СЦКК, в присутності представників ОБСЄ цього місця в “сірій зоні”. Ні про яку інспекції бойовиками українських бойових позицій мова не йшла, і прошу цей міф не поширювати”, — запевнив віцепрем’єр.
Про яке інспектування йдеться?
5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.
Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти. В Офісі президента запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.
Інспектування мало початися о 14 годині, однак було скасоване представниками незаконних збройних формувань.
О 14:15 10 вересня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.
- Ввечері 10 вересня кілька сотень активістів приїхали до резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі аби висловити протест проти рішення ТКГ про спільну з окупантами інспекцію позицій ЗСУ.