Про це #Буквам повідомила пресслужба агентства.

“На виборах 2024 року 2 мільйони молодих людей вперше отримають право голосувати. Щоб потім вони не жалкували про свій вибір, їх вже зараз потрібно починати навчати бути відповідальними та свідомими громадянами. Перший випуск вже готовий — електронна книжка про Конституцію України. Щоб зробити цей проєкт цікавим для молоді, вона пояснює Конституцію дуже доступно: простою мовою та візуально. Крім того, ми свідомо відмовились від нудних законодавчих визначень і розкриваємо Конституцію через знайомі підліткам життєві ситуації: батьки не пускають гуляти, хочеться прогуляти школу, в магазині не продають цигарки та багато інших.”, – говорится в сообщении.

Книгу можна подивитися за посиланням.

Конституция для детей

Конституция для детей

Конституция для детей

Конституция для детей Конституция для детей Конституция для детей Конституция для детейКонституция для детей Конституция для детей

Конституция для детей Конституция для детей

Конституция для детей