Про це #Буквам повідомила пресслужба агентства.

“На виборах 2024 року 2 мільйони молодих людей вперше отримають право голосувати. Щоб потім вони не жалкували про свій вибір, їх вже зараз потрібно починати навчати бути відповідальними та свідомими громадянами. Перший випуск вже готовий — електронна книжка про Конституцію України. Щоб зробити цей проєкт цікавим для молоді, вона пояснює Конституцію дуже доступно: простою мовою та візуально. Крім того, ми свідомо відмовились від нудних законодавчих визначень і розкриваємо Конституцію через знайомі підліткам життєві ситуації: батьки не пускають гуляти, хочеться прогуляти школу, в магазині не продають цигарки та багато інших.”, – говорится в сообщении.

Книгу можна подивитися за посиланням.