Про це повідомляє The Verge.

Нові функції спрямовані на те, щоб відштовхнути підлітків від шкідливого контенту і спонукати їх “відпочити” від платформи, заявив віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг.

“Ми збираємося представити щось, що, я думаю, буде мати велике значення, а саме, наші системи будуть бачити, що підлітки дивляться один і той самий контент знову й знову, і цей контент не сприяє їхньому благополуччю. Тому ми підштовхнемо їх до перегляду іншого контенту”, – сказав Клегг.

Наразі платформа планує скасувати Instagram Kids й надати батькам додаткові інструменти контролю для спостереження за підлітками.

Таким чином у материнській компанії Facebook сподіваються повернути репутацію після виступу перед сенаторами колишньої співробітниці компанії Френсіс Хауген.