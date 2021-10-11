Про це повідомляє The Verge.
Нові функції спрямовані на те, щоб відштовхнути підлітків від шкідливого контенту і спонукати їх “відпочити” від платформи, заявив віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг.
“Ми збираємося представити щось, що, я думаю, буде мати велике значення, а саме, наші системи будуть бачити, що підлітки дивляться один і той самий контент знову й знову, і цей контент не сприяє їхньому благополуччю. Тому ми підштовхнемо їх до перегляду іншого контенту”, – сказав Клегг.
Наразі платформа планує скасувати Instagram Kids й надати батькам додаткові інструменти контролю для спостереження за підлітками.
Таким чином у материнській компанії Facebook сподіваються повернути репутацію після виступу перед сенаторами колишньої співробітниці компанії Френсіс Хауген.
- Раніше Френсіс Хауген розповіла, що платформа використовується для поширення ненависті та дезінформації, але це всіляко намагаються приховати. За її словами, компанія неодноразово ставила на перше місце власні інтереси, а не інтереси суспільства.
- Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відповів на ці звинувачення, сказавши, що “багато претензій не мають сенсу”.