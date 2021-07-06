Instagram-блогерка Катерина Якимів ("Тігра") з Харкова організувала власне викрадення, аби виманити понад 4 млн гривень нібито за своє звільнення.

Про це повідомляють поліція Харківської області та місцеве видання Newsroom.

Про зникнення блогерки поліції стало відомо 27 червня. 22-річна подруга блогерки звернулася до правоохоронців і повідомила, що Катерина Якимів, відома в соцмережі Instagram під ніком @tigra__k, не відповідає на дзвінки і не з’являється вдома.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 ККУ і почала пошуки дівчини. Сліди дівчини виявили в Києві. Там в момент “викрадення” перебувала її автівка, там же вона розраховувалася власною карткою у ресторанах.

В цей самий час, інформує поліція, хлопцю викраденої дівчини надходили повідомлення з вимогою сплатити викуп у криптовалюті.

Однак за інформацією харківського блогера Євгена Зуба, йдеться про 5 біткоїнів. Це понад 4,6 млн гривень. І таку суму дівчина вимагала від впливового спонсора з Російської Федерації, від якого раніше отримала в подарунок автівку Bentley Bentayga.

Її та 29-річного друга-спільника з Києва вдалося знайти на Львівщині. Обох затримали, повідомивши про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190).

3 липня їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.

Тепер блогерці та її другу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років і конфіскація майна.