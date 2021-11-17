З'явився новий спосіб боротьби з ботами: тепер Instagram просить підтвердити свою особу за допомогою відеоселфі.

Про це повідомляє видання The Verge.

Наскільки зараз поширеними є ці перевірки, поки що невідомо. Якщо вашу активність соцмережа оцінить як “підозрілу” – багато вподобань, поширень, підписок – він може попросити підтвердити свою особу.

Ось як цю новину прокоментували у пресслужбі соцмережі.

Згідно зі скріншотами, опублікованими в Twitter консультантом із соціальних мереж Меттом Наваррою, Instagram просить деяких користувачів надати відеоселфі, на якому показано їх обличчя з різних ракурсів, щоб переконатися, що вони справжні люди.

Соціальна мережа вже давно бореться з обліковими записами ботів, які можуть залишати спам, переслідувати людей або використовуватися для штучного збільшення кількості вподобань або підписників.

У наступному твіті від Instagram, що належить Meta, йдеться про те, що підозрілі облікові записи просять підтвердити, що вони люди, а не боти. У Twitter вже з’явились обурені від нововведення користувачі:

У пресслужбі Instagram повторили, що ця функція не використовує розпізнавання обличчя, ідодадали, що відео (яке через 30 днів видалиться) переглядає команда Instagram.