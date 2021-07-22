Про це повідомляє The Verge.
Зараз цією функцією можуть скористатися власники гаджетів з операційною системою iOS. Поступово опція перекладу тексту у Stories з’явиться в усіх користувачів.
Відтак, користувачі соцмережі зможуть краще розуміти блогера, який публікує текст у Stories англійською або будь-якою іншою мовою. Переклад автоматично здійснюватиметься на ту мову, яка встановлена у вашому Instagram.
Зазначається, що Instagram здатен самостійно визначати іноземну мову у ваших Stories. Після цього користувачу запропонують подивитися переклад тексту.
За даними Instagram, функція перекладу буде доступна в усьому світі. Наразі переклад здійснюється 90 мовами.
- Раніше повідомлялося, що Facebook та Instagram виділять $1 млрд для авторів контенту. Таке рішення прийняли на тлі посилення конкуренції з TikTok.